„Zu 90% wird es meine letzte Saisonâ€œ – Der sportliche Leiter Thomas Greilinger hÃ¤ngt noch 1 Jahr beim Deggendorfer SC dran

Deggendorf. (PM DSC) Auch in der kommenden Saison wird die Gallionsfigur des Deggendorfer Eishockeys weiter für seinen DSC aufs Eis gehen: Thomas Greilinger hängt noch eine Saison dran.

Dabei haben mehrere Verletzungen den „Greile“ in der abgelaufenen Saison geplagt und auch die Sommerpause musste der bald 42-Jährige, zum Auskurieren nutzen. Trotzdem ist der Ehrgeiz noch immer vorhanden: „Solange es der Körper mitmacht und Jiri mich in der Mannschaft haben will, werde ich aktiv spielen.“

Der Fokus liegt derzeit auf dem Sommertraining und Greilinger ist optimistisch bis zum Saisonstart wieder vollständig fit zu sein.

Damit er sich mehr auf sich und die 1. Mannschaft konzentrieren kann, wurden zuletzt die Verantwortlichkeiten in der Nachwuchsabteilung des Deggendorfer SC neu organisiert. Als Nachwuchsleiter wird sich Markus Weinzierl um die Organisation des Nachwuchsspielbetriebs annehmen. Greilinger wird nur noch als Nachwuchstrainer fungieren. Aber auch als sportlicher Leiter für die Oberligamannschaft ist er ausreichend eingespannt, wie er selbst voraussagt: „Nach der Saison 2023/24 laufen ungefähr 20 Spielerverträge aus. Das bedeutet spätestens ab der Deutschland-Cup-Pause viel Arbeit.“

Ob das seine letzte Spielzeit sein wird? „Zu 90% wird es meine letzte Saison“, aber 10% lässt sich der Greile dann doch noch offen.