ZSC Lions landen bei den European Hockey Awards ganz vorne

Zürich. (EM/Swiss Icehockey) Die 2020 Fenix Outdoor European Hockey Awards wurden heute von der Alliance of European Hockey Clubs (E.H.C.) bekanntgegeben und die ZSC Lions sind «Club of the Year».

Es ist das vierte Jahr, in dem der E.H.C. die besten Leistungen in den europäischen Vereinen und Ligen anerkennt. Die jährliche Preis-Gala in Prag wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Unter dem neuen schwedischen Trainer Rikard Grönborg holten die Lions den Qualifikationssieg 2019/20 mit einer Verbesserung um 17 Punkte im Vergleich zur Vorsaison, in der sie die Playoffs verpasst hatten. Im Kader der Zürcher figurierten zwölf sogenannte Eigengewächse, die der Lions-Organisation entsprungen waren. Die Lions-Organisation fasst 1500 Spielerinnen und Spieler in 70 Teams. Das Frauen-Team der ZSC Lions gewann den Schweizer Cup und war nur ein Spiel vom Meistertitel entfernt, bevor die Corona-Pandemie die Saison beendete. Der Stadtklub investiert mit seiner neuen Swiss Life Arena (ab der Saison 2022/23) in die Zukunft und versucht mit mehreren Programmen auch seine soziale Verantwortung wahrzunehmen.

Anteil an der Wahl der ZSC Lions zum «Club of the Year» haben auch die Fans, die im Rahmen einer Publikums-Abstimmung dem Zett eine gute Ausgangslage verschaffen konnten. Schlussendlich setzten sich die Lions gegen ZSKA Moskau (Russland, KHL), Frölunda Indians (Schweden, SHL), Kärpät Oulu (Finnland, Liiga) und Luleå Hockey (Schweden, SHL) durch.

Über die Alliance of European Hockey Clubs (E.H.C.)

Die Allianz wurde am 13. Juni 2016 in Berlin auf der ersten Jahreshauptversammlung der E.H.C. von rund 70 Klubs aus 13 europäischen Ländern offiziell gegründet. Eishockey wurde damit nach Fussball und Handball zum dritten grossen europäischen Mannschaftssport, der eine Kluballianz mit dem Auftrag gründete, die Interessen der professionellen Hockeyklubs zu vertreten, zu fördern und international zu repräsentieren. Derzeit hat die E.H.C. 87 Mitgliedsklubs aus 16 europäischen Ländern.

Die Gründer der Alliance of European Hockey VClubs waren im Juni 2016:

Dornbirner Bulldogs | KAC Klagenfurt | Vienna Capitals | Red Bull Salzburg | Pirati Chomutov | Bili Tygri Liberec BK Mlada Boleslav | HC Litvinov | Skoda Plzen | Sparta Prague | IFK Helsinki | HPK Hämeenlinna | Lukko Rauma Pelicans Lahti | Vaasa Sport | JYP Jyväskylä | Kärpät Oulu | Tappara Tampere | SaiPa Lappeenranta | TPS Turku Ilves Tampere | KooKoo Kouvola | Ässet Pori | Kalpa Kuopio | Jukurit Mikkeli | Braehead Clan | Nottingham Panthers | Coventry Blaze | Cardiff Devils | Sheffield Steelers | Düsseldorfer EG | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine | Adler Mannheim | Hamburg Freezers* | Red Bull München | Fischtown Bremerhaven | Grizzlies Wolfsburg | Kölner Haie | Thomas Sabo Ice Tigers | Iserlohn Roosters | Jegesmedvek Miskolc | Stavanger Oilers Storhamar Hamar | Cracovia Kraków | SC Bern | EHC Biel | HC Davos | Fribourg-Gottéron | Genève-Servette EHC Kloten | Lausanne HC | HC Lugano |