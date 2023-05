„ZiZu“ wechselt zu den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem österreichischen Angreifer Zintis Zusevics. Der 29-Jährige, der in der win2day ICE Hockey League...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem österreichischen Angreifer Zintis Zusevics.

Der 29-Jährige, der in der win2day ICE Hockey League zuletzt für die Moser Medical Graz99ers auf Torejagd ging, absolvierte im Laufe seiner Karriere bereits 521 Spiele auf höchstem Niveau in Österreich. Mit 494 Einsätzen für die Steirer ist Zusevics deren Rekordspieler.

Aus dem Grazer Nachwuchs in die ICE Hockey League

Der in der lettischen Hauptstadt Riga geborene Zintis Zusevics schloss sich den Moser Medical Graz99ers schon in seiner Jugend an. Zusevics, der sein Geburtsland auf Nachwuchsebene repräsentierte, feierte in der Saison 2011/12 sein Debüt in der win2day ICE Hockey League. Der Offensivspieler, der bis zur Spielzeit 2013/14 auch für das U20-Team der Grazer agierte, verließ die 99ers nach der Saison 2019/20 erstmals. Im Laufe seines ersten Engagements in der Murstadt wurde Zusevics zweimal an Kapfenberg, einmal an die Steinbach Black Wings Linz ausgeliehen. Seine punktbeste Saison war die Spielzeit 2018/19, in der der Österreicher insgesamt 24 Zähler markieren konnte (9 Tore + 15 Assists). Die Saison 2020/21 begann Zusevics beim EHC Lustenau in der Alps Hockey League, ehe es den Rechtsschützen zurück nach Linz in die ICE Hockey League zog.

Zweitbester österreichischer Grunddurchgangsscorer der 99ers

Die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte Zusevics wieder an alter Wirkungsstätte in Graz. Im Grunddurchgang der Saison 2022/23 war Zusevics mit 18 Punkten (5 Tore + 13 Assists) der zweitbeste österreichische Scorer der Steirer. Auch seinem neuen Arbeitgeber aus der Bundeshauptstadt machte der Angreifer in der Vorsaison das Leben schwer. In drei Spielen gegen die spusu Vienna Capitals erzielte Zusevics zwei Tore, darunter den Siegtreffer zum 3:2-Erfolg der Grazer nach Overtime am 3. Jänner 2023. Im Laufe seiner Karriere absolvierte Zintis Zusevics 521 Spiele in der win2day ICE Hockey League. In diesen gelangen dem Angreifer 131 Scorer-Punkte (53 Tore + 78 Assists). Für die 99ers absolvierte der Österreicher insgesamt 494 Spiele, kein anderer Akteur bestritt annähernd so viele Partien für die Steirer.

Zusevics: Wechsel nach Wien schnell beschlossen

„Die spusu Vienna Capitals verfügen stets über einen sehr starken Kader, wofür auch die Halbfinaleinzüge der vergangenen Jahre sprechen. Ich wollte in meiner Karriere etwas Neues kennenlernen und außerdem Erfolge feiern. Ich habe nur Gutes über die Stadt und die Organisation gehört. Das sind die Gründe, warum ich nach der Anfrage durch die spusu Vienna Capitals sofort zugesagt habe“, sagt Caps-Neuzugang Zintis Zusevics.

Habscheid: Erfahrung als Trumpf

„Zintis Zusevics ist ein Spieler, der über viel Erfahrung in der win2day ICE Hockey League verfügt. Das macht ihn nicht nur für uns, sondern auch jede andere Mannschaft der Liga wertvoll. Unsere jungen Spieler können und werden von seinem Erfahrungsschatz profitieren“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Zintis Zusevics

Position: Angriff

Geburtsdatum: 07.03.1994

Alter: 29 Jahre

Größe: 184 cm

Gewicht: 81 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (1): Lorenz Widhalm (19, Ö)

Defensive (5): Nico Brunner (30, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (21, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (9): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Leon Wallner (20, Ö), Leon Widhalm (19, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)



