Ziel Viertelfinale: DSC empfÃ¤ngt Herford zu Spiel drei

Deggendorf. (PM DSC) Am Freitag, den 7. März um 20 Uhr findet in der Festung an der Trat das dritte Spiel der Achtelfinal-Serie der...

Deggendorf. (PM DSC) Am Freitag, den 7. März um 20 Uhr findet in der Festung an der Trat das dritte Spiel der Achtelfinal-Serie der Oberliga-Playoffs zwischen dem Deggendorfer SC und den Herforder Ice Dragons statt. Der DSC führt in der Serie mit 2:0 und könnte mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Spiel 2 in Herford war lange umkämpft, bevor Curtis Leinweber und Johannes Schmid den Spielstand vom zwischenzeitlichen 1:1 auf ein 3:1 aus DSC-Sicht hochschrauben konnten. Zuvor war es Niklas Pill, der sehenswert auf Zuspiel von Alex Grossrubatscher zur Deggendorfer Führung traf. Nach der Partie äußerte sich DSC-Coach Jiri Ehrenberger über den Spielverlauf wie folgt: Der 69-jährige lobte den guten Spielfluss und das Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter, während der DSC mit optischer Überlegenheit und vielen Schüssen aufs Tor agierte. Das Spiel blieb lange offen, die Geduld der Mannschaft war entscheidend für den Sieg, insbesondere die Steigerung im letzten Drittel sowie die Leistung der jungen Reihe um Niklas Pill und Johannes Schmid, die das erste und dritte Tor erzielte. Herfords Trainer Henry Thom zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Einstellung seiner Ice Dragons, die „alles auf dem Eis gelassen und keinen Zentimeter hergeschenkt haben.“ Trotz des hohen Aufwands wurde das Team für zwei Fehler sofort vom DSC bestraft. Mit einem leicht verschmitzten Lächeln gab Thom Curtis Leinweber noch einen kleinen Spruch mit: „Curtis Leinweber wäre nicht Curtis Leinweber wenn er in wichtigen Spielen immer wieder gegen meine Mannschaften treffen würde.

Ich würde ihn gern dafür beschimpfen, aber ich mag ihn ja!“ Obwohl das Herforder Team lt. ihrem Übungsleiter niedergeschlagen ist, gibt es in den Reihen der Herforder den festen Willen, ein zweites Heimspiel zu erzwingen. Die Nachfrage nach Eintrittskarten ist weiterhin hoch, aktuell sind bereits über 2000 Tickets verkauft. Die Spannung vor diesem wichtigen Spiel ist also groß! ! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten! Eishockey-Magazin TV

1737 Meistercoach Don Jackson übernimmt bis Saisonende wieder das Traineramt beim EHC Red Bull München. Wie weit werden die Red Bull mit Don Jackson in den Playoffs kommen? Sie werden Deutscher Meister Finalteilnahme Halbfinale Viertelfinale Pre-Playoffs