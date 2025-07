Zentrale Personalien: Wahl und Kames bleiben Trainer des ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Sie sind ein kongeniales Duo an der Bande: Helmut Wahl und Vladimir Kames werden auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit die Trainer-Geschicke des ERC Sonthofen lenken.

Mit dieser wichtigen Personalentscheidung setzt der Verein auf Konstanz und honoriert die gute sportliche Arbeit der beiden in den vergangenen Jahren. Ob Vladimir Kames erneut die Schlittschuhe schnüren und seine Rolle als Spielertrainer ausfüllen wird, ist indes noch offen.

Helmut Wahl und Vladimir Kames verfügen über jede Menge Erfahrung und Expertise – und diese werden sie in der im Oktober beginnenden Landesliga-Spielzeit wieder an ihr Team weitergeben. Damit geht das Trainerduo in seine nunmehr vierte gemeinsame Saison. Für den ERC ist die Zusammenarbeit von Helmut Wahl und Vladimir Kames ein Glücksfall. Beide Übungsleiter kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und bilden ein eingespieltes Team.

Sportlich lief es unter der Ägide der beiden Übungsleiter in den vergangenen Jahren gut: Die Schwarz-Gelben zeigten ihren zahlreichen Fans mitunter begeisterndes Eishockey – insbesondere im heimischen Eisstadion an der Hindelanger Straße, das sich in den Playoffs mehrfach in ein Tollhaus mit mehr als 1.200 Zuschauern verwandelte.

Zwar hätten sich die ERC-Fans in den letzten drei Jahren vermutlich einen Finaleinzug um den Aufstieg in die Bayernliga gewünscht, drei Halbfinalteilnahmen in Folge aber lassen sich allemal sehen: 2023 unterlagen die Sonthofer in einer packenden Serie den Dingolfing Isar Rats. Ein Jahr darauf war der EHC Waldkraiburg zu stark für die Oberallgäuer, in der vergangenen Saison scheiterte der ERC an den Wanderers aus Germering.

Helmut Wahl zählt zu den erfahrensten Eishockey-Trainern in der Region und ist bei den ERC-Fans äußerst beliebt: Der 57-Jährige stand vor seiner Sonthofer Zeit unter anderem drei Jahre an der Bande der zweiten Kemptener Mannschaft. Davor leitete er das Landesligateam des EV Pfronten und die dortige U18. Weitere Stationen waren die Landes- bzw. Regionalliga mit dem ESC Kempten und die U17/U20 des ECDC Memmingen in der Bayernliga. In den 80er und 90er-Jahren lief der gebürtige Kemptner für Lindau und Kempten in der Regional- bzw. 2. Bundesliga auf.

Vladimir Kames ist in Sonthofen eine Institution. Der Tscheche bestreitet seine zehnte Spielzeit für den Oberallgäuer Traditionsverein. In der vergangenen Saison gehörte der 41-Jährige erneut zu den Topscorern seiner Mannschaft. Am Ende verbuchte der Spielertrainer insgesamt satte 51 Punkte, was ihn nach Ondrej Havlicek und Dan Przybyla zum drittbesten Punktesammler machte. Ob Kames auch in der neuen Spielzeit wieder als Spielertrainer auf dem Eis zu sehen sein wird, ist noch nicht geklärt.

So oder so ist er mit seiner Erfahrung aus erster tschechischer Liga und DEL2 die wohl wichtigste Säule im Verein. Nicht wenige Fans der Schwarz-Gelben dürften jedoch wieder auf Kames‘ besondere Momente auf dem Eis hoffen, für die der technisch und läuferisch exzellente Tscheche in der Landesliga berüchtigt ist.

Der gesamte Verein und alle Fans freuen sich, dass Helmut Wahl und Vladimir Kames auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit das Trainergespann bilden.

Die Testspiele des ERC Sonthofen im Herbst:

26.09.2025 20 Uhr Kempten vs. Sonthofen

28.09.2025 18 Uhr Sonthofen vs. Forst

03.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Kempten

10.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Lechbruck

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 29.07.2025)

Trainer: Helmut Wahl, Vladimir Kames

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Filip Krzak, Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Dustin Ottenbreit, Lynnden Pastachak (neu), Justin Weber, Fabian Zeiske, Philipp Zeiske