Zeller Eisbären vor dem ersten Testspiel der neuen Saison

Zell am See. (PM EKZ) Nach einer Woche gemeinsamen Trainings gibt es am morgigen Dienstag auch schon das erste Testspiel der neuen Saison.

Mit dem EC VSV ist ein namhafter Gegner zu Gast in der KE KELIT Arena. Für die Fans bietet sich somit die Möglichkeit, ihre Eisbären im Duell mit einem Erstligisten zu sehen.

Während es für die Zeller das erste Testspiel der Saison ist, messen sich die Villacher bereits das zweite Mal mit einem Gegner. Bereits am gestrigen Sonntag testeten die Kärntner in der KE KELIT Arena gegen die Kassel Huskies. Die Deutschen konnten die unterhaltsame Partie mit 7:4 für sich entscheiden.

Im Duell Eisbären gegen Villacher Adler sind die Gäste natürlich klarer Favorit. Die Draustädter sind jedes Jahr ein heißer Anwärter auf die Playoffs, waren letzte Saison sogar lange ganz vorne mit dabei und scheiterten schließlich im Viertelfinale, am späteren Meister Graz. Das Team ist gespickt mit vielen starken Legionären, aber auch guten einheimischen Kräften, oftmals mit Nationalteamerfahrung.

Der EC VSV ist aber nicht nur ein anspruchsvoller Testspielgegner, sondern auch Kooperationspartner der Eisbären. Dementsprechend gibt es viele personelle Überschneidungen. Auf und neben dem Eis treffen vielfach auch Freunde aufeinander, oder sogar Brüder, wie im Falle von Felix (VSV) und Alexander Maxa (EKZ). Bezüglich der Kooperationsspieler werden Mandl und Sintschnig morgen für die Gäste auflaufen. Springer und Perdacher sind dafür beim EKZ mit dabei, beide kommen aus der U20 Villachs. Paul Reiner ist noch nicht im Pinzgau und trainiert derzeit in Graz. Schon vor einem Jahr gab es dieses Match in der KE KELIT Arena, damals gewann Villach mit 6:1.

Für die Eisbären ist es jedenfalls ein toller erster Test. Es geht gegen einen großen Namen im heimischen Eishockey und nach einer harten Trainingswoche kann man das Erprobte im Wettkampftempo umsetzen. Gegen so starke Gegner werden einem die eigenen Defizite in der Regel gut aufgezeigt, gleichzeitig ist der Vergleich mit einem Erstligisten immer reizvoll.

Kapitän Maximilian Wilfan: „Das Training ist sehr intensiv, wie es sein soll in der Vorbereitung, damit wir alle fit werden. Gleichzeitig haben wir aber auch täglich neues Taktisches eingebaut. Das wollen wir versuchen am Dienstag beim Spiel bereits zu implementieren. Wichtig ist einfach am Anfang zueinander zu finden, vor allem weil es viele Neue sind – dass sich alle wieder daran gewöhnen und einfach reinfinden, taktisch und körperlich. Das Ergebnis ist am Dienstag nicht alleroberste Priorität, sondern einfach, dass wir die Sachen, die wir diese Woche trainieren, so gut wie möglich umsetzen und dann schauen wir mal, was rauskommt.“

Spielbeginn in der KE KELIT Arena ist morgen um 19:30 Uhr. Tickets gibt’s an der Abendkassa oder online. Saisonkarten können natürlich ebenfalls vor Ort abgeholt werden. Alternativ dazu: Livestream auf valcome.tv

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 1

EK Zeller Eisbären vs. EC VSV 0:0 (-:-/-:-/-:-)

Di, 18.08.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

SR: Schauer / Kainberger

354 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht