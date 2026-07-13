Zeller Eisbären schließen ihre Kaderplanung ab

Zell. (PM Eisbären) Die Zeller Eisbären haben ihre Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen.

15 Neuzugänge stehen 15 Abgängen gegenüber. Nach zwei Jahren im Spitzenfeld der Alps Hockey League wollen die Pinzgauer auch im kommenden Jahr wieder zu den Topteams der Liga gehören.

Ein ereignisreicher Transfersommer liegt hinter den Zeller Eisbären. Die Verantwortlichen legten den Fokus heuer darauf, den Kader zu verjüngen und noch mehr Athletik, Tempo und Spielwitz in die Mannschaft zu bekommen. Aufbauend auf das Mannschaftsgerüst rund um Kapitän Wilfan, Assistant Captain Widhalm, den quirligen Jennes, sowie die Locals Putnik und Lahoda, den letzten Sommer an den Zeller See gewechselten Paul Schmid, sowie die Nachverpflichteten Blaz Tomazevic und Aljaz Predan konnte im Sturm mit Max Coatta, ein absoluter Wunschspieler für die vakante Mittelstürmerposition, mit Leadqualitäten, Torinstinkt und Spielübersicht verpflichtet werden. Mit Zan Jezovsek konnte man zudem einen richtigen Scorer nach Zell am See lotsen. Zudem wurde mit Alexander Maxa, ein zusätzlicher Center engagiert, der die Liga bestens kennt und wohl zu den besten österreichischen Mittelstürmern der Liga zählt. Komplettiert wird der Sturm durch die jungen Kooperationsspieler Kevin Mandl, sowie Jakob Sintschnig vom Villacher SV sowie dem jungen Zeller Heimkehrer Kevin Loe.

Größer war der Umbruch in der Verteidigung. Sebastian Zauner, Timo Pallierer sowie Paul Reiner von den 99ers werden weiterhin vor dem Tor der Pinzgauer aufräumen. Der junge Daniil Kulintsev soll Publikumsliebling Freddy Widen ersetzen, der junge Doppelstaatsbürger (FIN/EST) bringt trotz seines jungen Alters schon jede Menge internationale Erfahrung in den Pinzgau mit. Mit Mo Matzka, Jacob Pfeffer und Ivan Korecky sicherten sich Eisbären drei weitere ICEHL-erprobte Topathleten die eisläuferisch als auch mit ihrer robusten Spielweise zu überzeugen wissen. Komplettiert wird die Defense mit dem fix in Zell am See stationierten Paul Vaschauner vom VSV, sowie die bei Bedarf einsatzberechtigten Johannes Gruber, sowie Julian Raspotnig.

Im Tor vertraut man bei den Zeller Eisbären auf Alexander Schmidt, der in der letzten Saison mit 93,1% zu den Besten seines Faches in der Alps Hockey League zählte. Als Ersatz für Alois Schultes konnte man den 1999 geborenen Raphael Fössinger vom amtierenden Oberliga Champion Deggendorfer SC loseisen. Der gebürtige Österreicher, der seine bisherige Karriere ausschließlich in Deutschland verbrachte, kann weit über 100 Einsätze in der Oberliga Süd (GER3) vorweisen. Komplettiert wird das Trio durch Paul Steiner, einem aufstrebenden Torhütertalent aus der Villacher Talenteschmiede.

Umbruch, Kooperation und neue Nachwuchsregelung

Im Schnitt konnte der Kader damit um über 2 Jahre verjüngt werden, aber auch 2 cm in der Größe, sowie 3 Kilogramm Masse wurden mit den Transfers im Sommer zugelegt. Der Kader ist im gesamten athletischer geworden, zudem konnte man speziell in der Defense noch mehr Körperlichkeit implementieren.

Den Umbruch erforderlich gemacht hat nicht zuletzt die neue, ausgedehnte Nachwuchsregelung in der Alps Hockey League. In der kommenden Saison müssen vier U22 Spieler (Jahrgang 2005, oder jünger), einer davon sogar U20 (Jahrgang 2007, oder jünger) am Spielbericht stehen, um diesen zur Gänze zu besetzen. Ein Ziel, das bei den Eisbären sehr hochgeschrieben wird, will man doch auch im kommenden Jahr mit vier Linien Powerhockey zum Erfolg kommen. Ein wichtiger Teil, um diese Regelung zu erfüllen spielen dabei die Kooperationspartner aus Villach und Graz. In der Verteidigung fallen die Kooperationsspieler Paul Vaschauner (2008/VSV/U20), Paul Reiner (2006/G99ers/U22), sowie Johannes Gruber (2006/G99ers/U22), einer der beiden letztgenannten soll fix in Zell stationiert sein, in diese Regelung. Im Sturm erfüllen Jakob Sintschnig (2007/VSV/U20) und Kevin Mandl (2007/VSV/U20), beide Kooperationsspieler vom VSV, jedoch fix in Zell stationiert, das Regulativ. Hinzu kommen Paul Steiner (2006/U22) im Tor, sowie Kevin Loe (2006/U22) im Sturm.

Alexander Rupnik kehrt nicht mehr an den Zeller See zurück!

Seit heute steht auch die letzte Kaderveränderung fest: Alexander Rupnik wird den EKZ verlassen. Wir dürfen uns für seinen Einsatz im letzten Jahr recht herzlich bedanken und ihm alles Gute für die weitere Zukunft wünschen.

Statements der Verantwortlichen

Headcoach Marcel Rodman: „Anfangs dachte ich nicht, dass es so viele Veränderungen geben würde, aber am Ende haben wir doch einige Anpassungen vorgenommen. Die Mannschaft wird daher in der kommenden Saison ein deutlich anderes Gesicht haben. Unsere Kernspieler bleiben erhalten und werden weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen. Vor allem in der Defensive haben wir einige Veränderungen vorgenommen, weshalb dieser Mannschaftsteil sicherlich anders aussehen wird. Auch bei unseren Importspielern haben wir nahezu komplett umgebaut. Trotz der Veränderungen bleibt unser österreichischer Kern bestehen. Spieler wie Ali Schmidt und weitere wichtige Akteure werden unser Team weiterhin anführen und dort weitermachen, wo wir in der vergangenen Saison aufgehört haben. Mit den Neuzugängen können wir sehr zufrieden sein. Wir sind von den neuen Spielern überzeugt und freuen uns sehr auf sie. Die Mannschaft ist insgesamt etwas jünger geworden und bringt dadurch vielleicht auch noch mehr Hunger und Motivation mit. Über den Sommer hinweg haben wir intensiv daran gearbeitet, diese Gruppe zusammenzustellen, und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe großes Vertrauen in dieses Team und freue mich darauf, dass es endlich losgeht.“

Geschäftsführer Patrick Schwarz: „Der heurige Transfersommer war für uns alle sehr arbeitsintensiv, da der geplante Umbruch größer ausgefallen ist als ursprünglich erwartet. Unser Fokus liegt jedoch nicht nur auf der kommenden Saison, sondern auf der nachhaltigen sportlichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unserer Organisation.

Uns ist bewusst, dass eine neu formierte Mannschaft Zeit brauchen wird, um sich zu finden. Umso wichtiger ist für mich die Kontinuität auf der Headcoach-Position. Mit Marcel Rodman bleibt unser sportlicher Taktgeber an Bord. Zudem konnten wir mit Zan Jezovšek und Max Coatta zwei ligaerprobte Top-Imports verpflichten. Gleichzeitig bauen wir auf Bewährtes: 13 Spieler aus der Vorsaison bleiben Teil unseres Kaders und bilden weiterhin das Fundament unserer Mannschaft.

Wir sind von der Qualität unserer Neuzugänge voll überzeugt und sehen uns für die kommende Saison sehr gut aufgestellt. Eisläuferisch und athletisch gehörten wir bereits in den vergangenen Jahren zu den stärksten Teams der Liga und sind überzeugt, hier nochmals einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder ganz vorne mitspielen – auch wenn mehrere Mannschaften diesen Anspruch haben.

Nun freuen wir uns auf den Saisonstart, intensive und emotionale Spiele sowie viele unvergessliche Momente gemeinsam mit unseren Fans in der KE KELIT Arena.“

Team Manager Klaus Mitterer: „Zusammenfassend würde ich sagen, war es ein spannender Transfersommer, mit doch einigen Veränderungen im Kader. Unser Ziel war es, aufbauend auf den Stamm der Vorjahre, junge hungrige Spieler zu verpflichten, die Tag für Tag alles geben, um gemeinsam unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und um an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch heuer wieder eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. Ich freue mich schon darauf, wenn es endlich wieder losgeht.“

Kader EK Zeller Eisbären 2026/27

Tor:

#25 Alexander Schmidt

#33 Paul Steiner

#92 Raphael Fössinger

Verteidiger:

#5 Sebastian Zauner

#7 Daniil Kulintsev

#8 Moritz Matzka

#27 Johannes Gruber

#41 Jacob Pfeffer

#43 Julian Raspotnig

#60 Timo Pallierer

#66 Paul Vaschauner

#77 Ivan Korecky

#82 Paul Reiner

Stürmer:

#6 Alexander Lahoda

#9 Paul Schmid

#11 Blaz Tomazevic

#16 Kevin Loe

#19 Aljaz Predan

#21 Kevin Mandl

#23 Christian Jennes

#29 Philip Putnik

#44 Jakob Sintschnig

#69 Leon Widhalm

#75 Max Wilfan

#78 Alexander Maxa

#79 Max Coatta

#90 Paolo Wieltschnig

#91 Jan Jezovsek

Coaches:

Headcoach – Marcel Rodman

Assistant Coach – Stefan Wiedmaier

Goalie Coach – Moritz Mayer

fixierte Zugänge:

#7 Daniil Kulintsev (EST/FIN/KH Torun), #8 Moritz Matzka (AUT/EC Kitzbühel), #21 Kevin Mandl (AUT/EC Villacher SV), #27 Johannes Gruber (AUT/Graz99ers), #33 Paul Steiner (AUT/EC Villacher SV), #41 Jacob Pfeffer (AUT/EC Kitzbühel), #43 Julian Raspotnig (AUT/EC Villacher SV), #44 Jakob Sintschnig (AUT/EC Villacher SV), #66 Paul Vaschauner (AUT/EC Villacher SV), #77 Ivan Korecky (AUT/Pioneers Vorarlberg), #78 Alexander Maxa (AUT/EC Kitzbühel), #79 Max Coatta (USA/HC Innsbruck), #91 Jan Jezovsek (SLO/SC Lindau), #92 Raphael Fössinger (AUT/Deggendorfer SC),

fixierte Verlängerungen:

#5 Sebastian Zauner, #6 Alexander Lahoda, #9 Paul Schmid, #11 Blaz Tomazevic, #19 Aljaz Predan, #23 Christian Jennes, #25 Alexander Schmidt, #29 Philip Putnik, #60 Timo Pallierer, #69 Leon Widhalm, #75 Max Wilfan, #82 Paul Reiner, #90 Paolo Wieltschnig;

fixierte Abgänge:

#2 Devin Steffler (AUT/Vienna Capitals), #4 Kele Steffler (AUT/Karriereende), #12 Tim Coffman (USA/unbekannt), #16 Bernhard Fechtig (AUT/unbekannt), #19 Tyler Cuma (AUT/Karriereende), #20 Kilian Rappold (AUT/HC Innsbruck), #31 Alois Schultes (AUT/Karriereende), #33 Domenic Burghard (AUT/unbekannt), #40 Nick Huard (CAN/Saale Bulls), #59 Maximilian Egger (AUT/HC Kufstein), #64 Janick Wernicke (AUT/EC Tigers Dornbirn), #77 Max Stiegler (AUT/Pioneers Vorarlberg), #86 Alexander Rupnik (AUT/unbekannt), #94 Ethan Szypula (CAN/unbekannt), #97 Fredrik Widen (SWE/Karriereende)

484 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro