Zeller Eisbären: Positiver Abschluss der Testspielphase mit Sieg gegen den SC Riessersee

Zell am See. (PM EKZ) Die Generalprobe ist gelungen, beim letzten Testspiel gegen den SC Riessersee gewinnt der EKZ vor heimischem Publikum mit 6:4. Das Match war eine sehr gute Vorbereitung auf den Meisterschaftsstart, hatte einiges zu bieten und war bis zum Schluss eng und unterhaltsam.

Der EKZ tritt heute ohne Wilfan, Zauner und Sintschnig an, wieder im Lineup sind dafür Timo Pallierer in der Verteidigung und Christian Jennes im Angriff. Zwar finden die Eisbären etwas mühsam in die Partie, der Führungstreffer gelingt aber dennoch nach rund 12 Minuten. Powerplay EKZ, sehr guter Querpass von Tomazevic zu Jezovsek, starker Schuss und viel Verkehr vor dem Tor – das 1:0 für Blau-Gelb. Garmisch ist hier keineswegs unterlegen und fordert die Heimmannschaft gehörig, die Eisbären schaffen aber das 2:0. Vaschauner mit starkem Pass, Predan schießt erst noch daneben, der Puck prallt aber von der Bande ab und kommt auf der anderen Seite wieder vors Tor. Die Nummer 19 verwertet den eigenen Rebound und erhöht.

Im zweiten Drittel geht es munter weiter. Die Gäste belohnen sich für ihren engagierten Auftritt und ausgerechnet Ex-Eisbär Robin Johansson trifft im Powerplay zum 1:2 für den SC Riessersee. Das nächste Tor geht dann aber etwas zu einfach – Bullygewinn der Gäste, Scheibe kommt zurück zu Kaiser, Schuss, Tor – 2:2. Das Match ist hart, unterhaltsam und das Momentum schwingt hin und her, die Eisbären haben die passende Antwort: zwei Powerplays hintereinander, der Schuss von Kulintsev geht zwar daneben, Tomazevic ist aber richtig positioniert und nutzt den Bandenrebound zur neuerlichen Führung – 3:2 für den EKZ. Auch der Abschluss des Mitteldrittels ist sehenswert: ein wunderbar gespielter Konter über Lahoda, Schmid und Widhalm – Glanzparade des Gästekeepers, Rebound und Paul Schmid drückt den Puck zum 4:2 über die Linie. Kleiner Schönheitsfehler: Es war wohl ein Handtor und hätte eher nicht zählen dürfen. Der Treffer gilt aber und der EKZ behält die Zwei-Tore-Führung.

Im Schlussdrittel laufen die Gäste stark an und setzen die Eisbären gehörig unter Druck. Eher entgegen dem Spielverlauf bauen die Zeller aber ihre Führung aus. Kulintsev hat etwas zu viel Platz und schießt platziert zum 5:2 ein. Das Match ist aber keineswegs vorbei, denn Garmisch schlägt mit einem Doppelschlag umgehend zurück und verkürzt auf 4:5. Erst zeigt Robin Soudek große Übersicht und bedient Colley mustergültig, dann trifft auch noch Porsberger, keine Minute danach. Es ist eine heiße Schlussphase, die Eisbären schonen sich kein Stück und die Intensität ist sicher schon auf Meisterschaftsniveau. Als es in den letzten Minuten auch noch eine Strafe gegen den EKZ gibt, scheinen es ganz bange Momente zu werden, doch die Zeller haben einmal mehr die perfekte Antwort. Maxa trägt den Puck nach vorne, verzögert großartig und legt genau richtig quer zu Coatta, der in Unterzahl das entscheidende 6:4 erzielen kann. Auch wenn es nochmal kurz ruppig wird – die Eisbären gewinnen ihr letztes Vorbereitungsspiel und sehen sich bereit für den Meisterschaftsstart in einer Woche, zuhause gegen Asiago.

Headcoach Marcel Rodman: „Das heutige Spiel war ein gutes Match, ich denke, Garmisch hat stark gespielt. Offensiv waren wir gut, vielleicht defensiv nicht ganz so gut, wie wir es uns gewünscht hätten, und es gibt noch einige Fehler. Aber beim letzten Spiel der Vorbereitung ist es durchaus erwartbar, dass noch nicht alles rund läuft.

Wir haben einiges ausprobiert und insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Hoffentlich ist Max Wilfan für das erste Spiel wieder einsatzbereit. Es ist wichtig, dass wir möglichst viele gesunde Spieler haben.

Die gesamte Mannschaft, jeder einzelne Spieler, hat bis zu diesem Punkt sehr hart gearbeitet, und deshalb sind wir auf dem richtigen Weg. Ich denke, wir sind so gut vorbereitet, wie wir es sein können, und blicken voller Vorfreude auf die kommende Woche, wenn die Saison beginnt.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 6

EK Zeller Eisbären vs. SC Riessersee 6-4

Sa, 12.09.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

Torfolge:

1:0 | 12.| JEZOVSEK Zan (EQ)

2:0 | 16.| PREDAN Aljaz (EQ)

2:1 | 24.| JOHANSSON Robin (PP1)

2:2 | 26.| KAISER Rio (EQ)

3:2 | 30.| TOMAZEVIC Blaz (PP1)

4:2 | 39.| SCHMID Paul (EQ)

5:2 | 50.| KULINTSEV Daniil (EQ)

5:3 | 51.| COLLEY Parker (EQ)

5:4 | 51.| PORSBERGER Johan (EQ)

6:4 | 59.| COATTA Max (SH1)

SR: Brock / Panholzer

578 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht