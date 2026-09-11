Zeller Eisbären feiern Sieg gegen die Passau Blackhawks

Zell am See. (PM EKZ) Im fünften Vorbereitungsspiel feiern die Zeller Eisbären den vierten Sieg und schlagen Oberligist Passau knapp, aber verdient mit 4:3.

Beim EKZ steht heute Paul Steiner im Tor, erstmals mit dabei ist zudem Paul Reiner. Timo Pallierer, Christian Jennes und Jakob Sintschnig fehlen dagegen. Die Eisbären spielen ein anständiges erstes Drittel, das, wie das gesamte Spiel, von einigen Strafen geprägt ist. Passau geht etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung. D’Acunto hat zu viel Platz, kurvt ums Tor und überlistet Steiner am kurzen Eck. Der durchaus verdiente Ausgleich fällt kurz vor der Pause, in Überzahl. Wilfan hält bei einem Jezovsek Zuspiel aus dem Rückraum den Schläger hin und fälscht zum 1:1 ab.

Traumstart ins zweite Drittel, vom Bully weg. Guter Forecheck, der Puck kommt zu Coatta, der mit einem sehenswerten Treffer, genau ins Kreuzeck das 2:1 besorgt. Die Eisbären jetzt mit einer sehr starken Phase, Powerplay, ein exzellenter Pass von Jezovsek auf Coatta, der sich gut davongestohlen hat und nur noch einschieben muss – 3:1. Die Black Hawks kämpfen sich aber zurück und können kurz vor Ablauf einer Strafzeit auf 2:3 verkürzen.

Im Schlussabschnitt gelingt zunächst den Black Hawks der Ausgleich, nach einem starken Spielzug im Powerplay, dann folgen einige wilde Minuten. Erst Pfostenschuss Pfeffer, dann Großchance Passau und wiederum fast im Gegenzug das 4:3 für Blau-Gelb. Tomazevic erkämpft sich den Puck an der eigenen blauen Linie, stürmt mit viel Speed nach vorne, hat das Auge für den mitgelaufenen Jezovsek, der die neuerliche Führung für den EKZ besorgt. Zum Schluss wird es nochmal eng, die Hausherren drängen auf den Ausgleich. Die Eisbären schaffen es aber, die letzten Minuten unbeschadet zu überstehen und bringen den Sieg in trockene Tücher.

Doppeltorschütze Max Coatta zu seinen beiden Treffern: „Bei meinem ersten Tor war es ein toller Forecheck von Putnik und Predan, guter Pass von Putnik und ich hatte dann eine gute Position, um zu schießen. Das zweite war ein Powerplaytreffer, toller Pass von Jezovsek und ich musste nur noch einschieben.“

Zum heutigen Spiel: „Es war nicht unser bestes Spiel bisher, aber wir haben wieder gewonnen, was wichtig ist. So enge Partien zu gewinnen – wenn man das kann, ist das gut.“

Zur Vorbereitung: „Wir haben jetzt noch ein weiteres Vorbereitungsspiel, hoffentlich bringen wir uns da noch richtig in Schuss für das Spiel gegen Asiago. Insgesamt ist die Preseason gut gelaufen, wir wachsen als Gruppe zusammen und ich freue mich auf das, was noch kommt.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 5

EHF Passau Black Hawks vs. EK Zeller Eisbären 3:4 (1:1/1:2/1:1)

Do, 10.09.2026 | 19:30 Uhr, Eis-Arena Passau

Torfolge:

1:0 | 13.| D’ACUNTO Marlon (EQ)

1:1 | 20.| WILFAN Max (PP1)

1:2 | 21.| COATTA Max (EQ)

1:3 | 27.| COATTA Max (PP1)

2:3 | 36.| BLAIS Alex (PP1)

3:3 | 47.| PLANICS Klavs (PP1)

3:4 | 50.| JEZOVSEK Zan (EQ)

566 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht