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Zeit von Alex Berardinelli ist in Regensburg schon wieder vorüber

26. April 20261 Mins read117
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Alex Berardinelli von den Eisbären Regensburg - © Moritz Eden / City-Press
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Regensburg. (PM Eisbären) Mit Alexander Berardinelli verlässt ein weiterer Kontingentstürmer die Eisbären Regensburg.

Nach einem gemeinsamen Jahr gehen der 30-jährige US-Amerikaner und der Eishockey-Zweitligist aus der Oberpfalz wieder getrennte Wege. Berardinelli war im Sommer 2025 vom finnischen Erstligisten Mikkelin Jukurit zu dem Domstädtern gewechselt. In insgesamt 54 Einsätzen im rot-weißen Trikot gelangen ihm anschließend 44 Torbeteiligungen (18 Treffer und 26 Vorlagen).

Der wendige Angreifer wurde in seiner Heimat ausgebildet und schaffte über den Nachwuchs und die höchste US-amerikanische College- und Universitätsliga NCAA, in der er insgesamt vier Jahre lang für das Colorado College stürmte und dieses 2019/2020 auch als Kapitän anführte, den Sprung in die dortigen Profi-Ligen ECHL und SPHL. Zu Saison 2022/2023 folgte der Wechsel nach Europa zu Mulhouse in die französische Beletage. Ein Jahr später zog es Berardinelli zu IPK in die zweite Liga Finnlands, wo er die Meisterschaft gewann und sich anschließend Erstligist Jukurit anschloss, ehe es vor der jüngst beendeten DEL-2-Spielzeit für ihn nach Regensburg ging.

Die Eisbären bedanken sich bei Alex Berardinelli für seinen Einsatz, die gezeigten Leistungen und seinen Anteil am Halbfinaleinzug und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich wie privat nur das Beste!

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).
Abwehr: Pascal Zerressen und Marian Bauer (U).
Sturm: Aleandro Angaran (U), Taylor Vause, Corey Trivino (AL) und Tyler Ward (AL).
Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer)

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