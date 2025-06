Zeiske-BrÃ¼der verlÃ¤ngern ihre VertrÃ¤ge beim ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Mit Denis und Kevin Adebahr hatte bereits das erste Brüderpaar des Eishockey-Landesligisten seine Arbeitspapiere um ein Jahr verlängert – nun folgt das zweite Geschwister-Duo des ERC: Die Stürmer Philipp und Fabian Zeiske laufen auch in der kommenden Saison für den Oberallgäuer Traditionsverein auf.

Philipp Zeiske ist einer der Dauer(b)renner beim ERC Sonthofen: Der 24-jährige Linksschütze verpasste in der abgelaufenen Saison nur ein Meisterschaftsspiel. In insgesamt 31 Partien erzielte der gebürtige Ravensburger zehn Punkte, darunter vier Tore und sechs Assists. Der ältere der beiden Zeiske-Brüder wird in seine zweite Spielzeit im Dress der Schwarz-Gelben gehen.

Das Eishockey erlernte der 1,76-große Stürmer bis zur U16 bei den Lindau Islanders. Anschließend wechselte er in die DNL zum EV Füssen und war dort ein fester Bestandteil der Ostallgäuer, bei denen er auch erste Erfahrungen in der Oberliga sammelte. Im Jahr 2020 folgte dann der Wechsel zu den Kempten Sharks, bei denen er zunächst mit einer Förderlizenz für den ERC Sonthofen ausgestattet wurde. In der vergangenen Saison war er fester Bestandteil des Kaders rund um Kapitän Marc Sill.

Der 22-jährige Fabian Zeiske stieß in den Playoffs zum Team und fügte sich gleich gut in die Mannschaft ein: In Erinnerung geblieben ist vor allem der schön herausgespielte Treffer beim 7:2 in Bad Aibling im Achtelfinale, als er seinen Bruder Philipp mustergültig bediente und dieser das 4:0 erzielte. Fabian Zeiske hat eine positive Entwicklung genommen und wird nun noch enger an die erste Mannschaft herangeführt.

Die Verantwortlichen des ERC sind glücklich, dass sie die Zeiske-Brüder für eine weitere Spielzeit an der Hindelanger Straße gewinnen konnten.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 24.6.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Fabian Zeiske, Philipp Zeiske

