„Zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, zu den Adlern zu wechseln“ – Mannheim zieht die vertragliche Option bei Proske

Mannheim. (PM Adler) Yannick Proske wechselte vergangenen Oktober während der Saison aus Iserlohn nach Mannheim, unterschrieb bei den Adlern einen Einjahresvertrag mit clubseitiger Option...

Mannheim. (PM Adler) Yannick Proske wechselte vergangenen Oktober während der Saison aus Iserlohn nach Mannheim, unterschrieb bei den Adlern einen Einjahresvertrag mit clubseitiger Option für eine weitere Spielzeit.

Diese haben die Adler nun gezogen und den 21-jährigen Stürmer weiter an sich gebunden.

„Wir freuen uns, dass wir die Vertragsverlängerung mit Yannick verkünden können. Yannick hat sich als hungriger, junger Spieler erwiesen, der sehr daran interessiert ist, sich zu verbessern, stetig zu entwickeln und eine immer bedeutendere Rolle in unserem Team zu spielen“, ist Trainer und Manager Dallas Eakins vom Engagement des gebürtigen Weißwasseraners angetan.

„Für mich persönlich ist es eine Ehre, dass ich in Mannheim bleiben darf und mich Dallas und die Organisation weiter im Club haben wollen. Das zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, zu den Adlern zu wechseln. Gleichzeitig spornt es mich an, weiter Gas zu geben, die nächsten Schritte zu gehen und dem Team zu helfen. Ich freue mich auf die kommende Saison und die bevorstehenden Aufgaben“, äußert sich Proske selbst zum Verbleib in Mannheim.

Proske absolvierte in der zurückliegenden Saison insgesamt 44 Partien für die Adler, sammelte dabei drei Tore und sieben Vorlagen.