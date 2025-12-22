Zeichen gesetzt! Freiburger Verteidiger-Talent verlÃ¤ngert bis 2028

Freiburg. (PM EHCF) Verteidiger Kilian KÃ¼hnhauser trÃ¤gt zwei weitere DEL2-Spielzeiten das Trikot der WÃ¶lfe.

Der EHC Freiburg stellt frÃ¼hzeitig die Weichen fÃ¼r die Zukunft und bindet ein wichtiges Talent langfristig an den Verein: Kilian KÃ¼hnhauser hat seinen Vertrag bei den WÃ¶lfen vorzeitig verlÃ¤ngert und wird auch in den Spielzeiten 2026/27 und 2027/28 das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Der 20-jÃ¤hrige Verteidiger zÃ¤hlt zu den besten U21-Spielern der DEL2 und hat in der vergangenen Spielzeit eine kontinuierlich positive Entwicklung genommen. KÃ¼hnhauser Ã¼berzeugt durch seine Spielintelligenz, ZuverlÃ¤ssigkeit und hohe Einsatzbereitschaft. Mit einer durchschnittlichen Eiszeit von Ã¼ber 19 Minuten pro Spiel hat er sich zu einem zentralen Bestandteil der Freiburger Defensive entwickelt und Ã¼bernimmt bereits in jungen Jahren viel Verantwortung auf dem Eis.

Sportdirektor Peter Salmik: â€žKilian hat sich bei uns kontinuierlich gesteigert und gehÃ¶rt in seiner Altersklasse zweifellos zu den Top-Spielern der Liga. Seine Eiszeiten sprechen fÃ¼r sich und auch abseits des Eises passt er perfekt in unser Team. Wir freuen uns sehr, diesen Weg trotz Interesse vieler andere Clubs langfristig gemeinsam weiterzugehen.â€œ

Kilian KÃ¼hnhauser ergÃ¤nzt: â€žIch fÃ¼hle mich bei den WÃ¶lfen sehr wohl und habe hier ein Umfeld gefunden, in dem ich mich sportlich und persÃ¶nlich weiterentwickeln kann. Das Vertrauen des Trainerteams und der Verantwortlichen bedeutet mir viel. Umso mehr freue ich mich darauf, auch in den kommenden Spielzeiten fÃ¼r Freiburg auf dem Eis zu stehen.â€œ

