Zeichen für die Zukunft: Fischtown Pinguins verlängern mit Bennet Roßmy bis 2028

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins setzen ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und verlängern den Vertrag mit Bennet Roßmy vorzeitig bis zum Jahr 2028.

Damit binden die Pinguins einen jungen Stürmer, der in der aktuellen Saison mit seiner Entwicklung, seinem Einsatzwillen und seiner Identifikation mit dem Standort überzeugt hat.

So erfreulich die Vertragsverlängerung ist, so bitter ist jedoch der Anlass, der die Nachricht begleitet: Bennet Roßmy hat sich schwer am Knie verletzt und wird den Pinguins mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer wurde bereits erfolgreich operiert und arbeitet schon in der Reha für sein Comeback.

Sportdirektor Sebastian Furchner betont, dass die Vertragsverlängerung in dieser Situation auch ein klares menschliches Signal ist: „Bennet hat in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, wozu er imstande ist und welches Potenzial er hat. Wir wollten Bennet die Sicherheit geben, dass er hier ein Zuhause hat und eine Mannschaft, die auf ihn wartet.“

Auch Bennet Roßmy selbst zeigt sich trotz der schwierigen Situation dankbar und kämpferisch: „Natürlich ist diese Verletzung extrem bitter und der Moment alles andere als leicht für mich. Umso mehr bedeutet es mir, dass die Pinguins mir in dieser Situation dieses Vertrauen schenken. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung des Clubs, der Mannschaft und der Fans und werde alles dafür tun, stärker als vorher zurückzukommen.“

Die Fischtown Pinguins sehen die Verlängerung deshalb nicht nur als sportliche Entscheidung, sondern auch als Ausdruck von Zusammenhalt und Vertrauen. Gerade in schwierigen Momenten wolle der Club zeigen, dass er hinter seinen Spielern steht.

Sebastian Furchner ergänzt: „Diese Verletzung war ein schwerer Schlag für alle – besonders für Bennet. Man darf auch nie vergessen, dass hinter dem Sportler immer ein Mensch steht.“

Mit der langfristigen Verlängerung senden die Fischtown Pinguins eine klare Botschaft: Bennet Roßmy bleibt ein wichtiger Teil der Zukunft des Clubs. Die gesamte Organisation wird ihn auf seinem Weg der Genesung eng begleiten und freut sich schon heute auf den Moment, wenn er wieder aufs Eis zurückkehrt.

Die Fischtown Pinguins wünschen Bennet Roßmy für die bevorstehende Reha viel Kraft, Geduld und eine bestmögliche Genesung.