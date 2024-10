Zehnter Sieg in Folge â€“ Deggendorfer SC bezwingt auch Bayreuth

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt in der Oberliga Süd weiter in der Erfolgsspur. Vor 1179 Zuschauern im Kunsteisstadion Bayreuth bezwang die Mannschaft...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt in der Oberliga Süd weiter in der Erfolgsspur.

Vor 1179 Zuschauern im Kunsteisstadion Bayreuth bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntagabend die heimischen onesto Tigers mit 2:3 und fuhr damit den zehnten Sieg in Folge ein.

Die onesto Tigers erwischten den besseren Start in die Partie und wirkten in den Anfangsminuten zunächst griffiger als der DSC und erspielten sich die besseren Möglichkeiten. In der 18. Minute münzten die Bayreuther das Übergewicht zur Führung um. Einen Fehler im Spielaufbau nutzt Chris Seto zum 1:0 für die Franken.

Im zweiten Abschnitt kamen die Deggendorfer dann etwas besser in die Partie und glichen schließlich in der 31. Minute aus. Ein Lengle-Schuss von der blauen Linie fand den Weg ins Bayreuther Tor. Der DSC hatte nun Oberwasser und ging nur eine Minute später in Führung. Auf Zuspiel von Julian Elsberger und Marco Baßler war es Johannes Schmid, der per Direktabnahme für die erstmalige Führung sorgte. In der 38. Minute legte Thomas Greilinger einen weiteren Treffer nach, als er per Penaltyschuss Bayreuths Keeper Andryuhkhov umkurvte und auf 1:3 stellte.

Die Franken zeigten sich allerdings hart im Nehmen und kamen in der 46. Minute heran, als Dominik Piskor einen Konter zum 2:3 abschloss. Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten sollte dies auch gleichermaßen der Endstand sein. Die onesto Tigers drückten gegen Ende der Partie noch einmal auf den Ausgleich, doch die DSC-Defensive rund um Timo Pielmeier ließ sich kein weiteres Mal mehr überwinden.

Für den Deggendorfer SC geht es bereits am kommenden Mittwoch weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Tölzer Löwen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

onesto Tigers vs. Deggendorfer SC 0:0 (1:0, 0:3, 1:0)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Menner, Nedved, Schuster (2), Reiner, Becker – Hinz (2), Piskor (2), Brown, Hammerbauer, Israel, Seto (2), Bergbauer, Melnikow, Junemann, Bijsterbosch, Habeck, Larsche

Deggendorf: Timo Pielmeier, Fössinger – Heiß, Großrabutscher, Lengle (2), Porivil, Thomas Pielmeier, Pfänder, Sokorohodov – Baßler, Hult, Stach, Stloukal, Dusek, Hafenrichter, Elsberger, Leinweber, Greilinger, Draser, Pill, Schmid

Schiedsrichter: Harrer, Lendner – Boesl, Ernst

Zuschauer: 1.179

Strafen: Bayreuth: 10 Deggendorf: 2 PP: Bayreuth: 0/1 Deggendorf: 0/4

Torfolge: 1:0 (18.) Seto, 1:1 (31.) Pill (Greilinger, Lengle), 1:3 (38.) Penalty PS, 2:3 (46.) Piskor (Junemann)

Eishockey-Magazin TV