Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren Zehnte Spielzeit im ESVK-Trikot – Sami Blomqvist bleibt ein Joker
ESV KaufbeurenTransfer-News

Zehnte Spielzeit im ESVK-Trikot – Sami Blomqvist bleibt ein Joker

30. April 20261 Mins read74
Share
Sami Blomqvist - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Kaufbeuren. (PM ESVK) 441 Pflichtspiele hat Sami Blomqvist bisher im Trikot des ESV Kaufbeuren absolviert, und es sollen noch viele weitere hinzukommen.

In bislang neun Spielzeiten erzielte der 35-jährige Stürmer stolze 508 Scorerpunkte für die Allgäuer. Der Deutsch-Finne geht mit den Jokern nun den Weg in die Oberliga und hat das große Ziel, mit dem ESVK wieder in die DEL2 zurückzukehren. Nach einem schweren Jahr mit mehreren Verletzungen und Erkrankungen möchte Sami Blomqvist es auch noch einmal wissen und sich nicht mit einem Abstieg aus der Wertachstadt verabschieden.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über die Entscheidung, den Vertrag mit Sami Blomqvist zu verlängern: „Wir haben die Entscheidung mit unserem neuen Trainer Sebastian Buchwieser abgestimmt und freuen uns, dass Sami eine weitere Saison das ESVK-Trikot trägt. Wir sind überzeugt, dass Sami nach einer durchaus durchwachsenen letzten DEL2-Spielzeit, bei der er mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, jetzt in der Oberliga auch wieder ein absoluter Leistungsträger für uns sein kann.“

Sami Blomqvist zu seiner Vertragsverlängerung: Der ESVK und die Stadt Kaufbeuren sind mein Zuhause. Daher möchte ich ein Teil der Zukunft des ESVK sein und dem Team dabei helfen, Wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und wir sehen uns in der nächsten Saison.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

 

Share
Previous post DEG bindet Sten Fischer an sich

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Düsseldorfer EGTransfer-News

DEG bindet Sten Fischer an sich

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen „Neuzugang“ der besonderen Art:...

By30. April 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Austin Ortega verlässt die Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Austin Ortega gehen künftig...

By30. April 2026
EHC KlotenTransfer-News

Michael Liniger wird neuer Head Coach beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten nimmt für kommende Saison 2026/27 Anpassungen...

By30. April 2026
EV ZugTransfer-News

Lauri Marjamäki neuer EVZ Head Coach

Zug. (PM EVZ) Der EVZ präsentiert seinen neuen Head Coach. Der 48-jährige...

By30. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten