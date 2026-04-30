Zehnte Spielzeit im ESVK-Trikot – Sami Blomqvist bleibt ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) 441 Pflichtspiele hat Sami Blomqvist bisher im Trikot des ESV Kaufbeuren absolviert, und es sollen noch viele weitere hinzukommen.

In bislang neun Spielzeiten erzielte der 35-jährige Stürmer stolze 508 Scorerpunkte für die Allgäuer. Der Deutsch-Finne geht mit den Jokern nun den Weg in die Oberliga und hat das große Ziel, mit dem ESVK wieder in die DEL2 zurückzukehren. Nach einem schweren Jahr mit mehreren Verletzungen und Erkrankungen möchte Sami Blomqvist es auch noch einmal wissen und sich nicht mit einem Abstieg aus der Wertachstadt verabschieden.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über die Entscheidung, den Vertrag mit Sami Blomqvist zu verlängern: „Wir haben die Entscheidung mit unserem neuen Trainer Sebastian Buchwieser abgestimmt und freuen uns, dass Sami eine weitere Saison das ESVK-Trikot trägt. Wir sind überzeugt, dass Sami nach einer durchaus durchwachsenen letzten DEL2-Spielzeit, bei der er mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, jetzt in der Oberliga auch wieder ein absoluter Leistungsträger für uns sein kann.“

Sami Blomqvist zu seiner Vertragsverlängerung: Der ESVK und die Stadt Kaufbeuren sind mein Zuhause. Daher möchte ich ein Teil der Zukunft des ESVK sein und dem Team dabei helfen, Wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und wir sehen uns in der nächsten Saison.