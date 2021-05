Zehn Spieler unter Vertrag: Auch das TorhÃ¼terduo der DEG bleibt zusammen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird auch in der kommenden Saison auf das junge deutsche Torhüter-Tandem zurückgreifen können. Hendrik Hane und die Rot-Gelben...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird auch in der kommenden Saison auf das junge deutsche Torhüter-Tandem zurückgreifen können.

Hendrik Hane und die Rot-Gelben einigten sich auf einen Vertrag bis 2023. Der 21-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs, der sich in seiner ersten DEG-Saison als Back-Up hinter Mathias Niederberger für mehr empfahl, absolvierte in der vergangenen Eiszeit 19 Partien und wurde im Anschluss erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Die DEG wird also erneut mit dem Gespann Hendrik Hane und Mirko Pantkowski in die Spielzeit starten.

Niki Mondt: „Ich freue mich, dass Hendrik uns weiterhin erhalten bleibt und bin überzeugt, dass wir mit ihm und Mirko (Pantkowski) für die kommende Saison gut aufgestellt sind. Hendrik hat vergangene Saison einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht und ist auf einem sehr guten Weg.“

Hendrik Hane: „Düsseldorf ist meine Heimat. Ich bin sehr glücklich, dass der Club weiter sein Vertrauen in mich setzt. Ich werde hart an mir arbeiten, um mich und mein Spiel in der nächsten Saison weiterzuentwickeln und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen.“

Über Hendrik Hane

Mit 13 Jahren kam Hane zur DEG und durchlief alle Nachwuchsstationen des achtmaligen Deutschen Meisters. Für die Schüler-Mannschaft bestritt der junge Torhüter 30 Partien. Zur Saison 2016/17 wechselte der Linksfänger in die DNL-Mannschaft und absolvierte insgesamt 67 Spiele in der Deutschen Nachwuchs Liga. In der vergangenen Saison debütierte Hane beim ehemaligen Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2 und bekam dort 13 Einsätze mit einer Fangquote von 91,1% und einem Gegentorschnitt von 3,06 pro Spiel. Bei der U20-B-WM spielte der 1,77 große und 74 schwere Hane stark auf und hatte mit nur fünf Gegentreffer in fünf WM-Spielen sowie einer Fangquote von 94,9% einen großen Anteil am Aufstieg der U20-Nationalmannschaft in die A-Gruppe. Aus diesem Grund wurde er zur Saison 2019/20 zum zweiten Torhüter hinter Mathias Niederberger befördert.

Folgende Spieler stehen für den DEG-Kader 2021/22 stehen bereits fest:

Torhüter: Hendrik Hane, Mirko Pantkowski

Verteidiger: Marco Nowak, Bernhard Ebner, Marc Zanetti, Kyle Cumiskey,

Stürmer: Daniel Fischbuch, Alexander Ehl, Tobi Eder und Victor Svensson.