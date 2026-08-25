Zehn Jahre Partnerschaft zwischen Füchsen und Eisbären: Fünf Eisbären mit Förderlizenz für die Füchse

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse und die Eisbären Berlin setzen ihre erfolgreiche Kooperation auch in der Saison 2026/27 fort.

Gleichzeitig feiert die Zusammenarbeit in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren arbeiten beide Clubs im Rahmen einer Förderlizenz-Kooperation zusammen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung junger Spieler. Die Eisbären können ihren Talenten in Weißwasser die Möglichkeit geben, Spielpraxis auf DEL2-Niveau zu sammeln. Die Füchse profitieren im Gegenzug von jungen Spielern, die den Kader sportlich verstärken und neue Impulse setzen können.

Für die kommende Saison haben die Eisbären Berlin fünf Spieler mit einer Förderlizenz für die Lausitzer Füchse ausgestattet. Dazu gehören Torhüter Lennart Neiße, Verteidiger Moritz Kretzschmar sowie die Stürmer Noel Saffran, Rihards Griva und Tobias Krestan. Die Spieler sind damit sowohl für die Eisbären in der PENNY DEL als auch für die Lausitzer Füchse in der DEL2 spielberechtigt.

„Die Berliner Talente sind eine echte Bereicherung für uns, da wir gerne junge Spieler fördern und ausbilden“, sagt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Gleichzeitig habe sich innerhalb der Kooperation „ein sehr harmonischer Umgang miteinander entwickelt, der weit über den Sport hinausgeht“.

Dass die Zusammenarbeit inzwischen seit zehn Jahren besteht, ist auch für den Geschäftsführer der Lausitzer Füchse ein Zeichen dafür, wie gut die Partnerschaft zwischen beiden Standorten funktioniert. Die Kooperation ist dabei längst ein fester Bestandteil der sportlichen Arbeit beider Clubs.

In den vergangenen zehn Jahren haben zahlreiche Spieler im Rahmen der Kooperation das Trikot der Lausitzer Füchse getragen und dabei wichtige Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Für beide Clubs ist die Zusammenarbeit damit ein Beispiel dafür, wie eine Kooperation zwischen PENNY DEL und DEL2 erfolgreich funktionieren kann.

Mit der Fortsetzung der Partnerschaft und den Förderlizenzspielern für die Saison 2026/27 wird die gemeinsame Geschichte nun im elften Jahr weitergeschrieben.

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