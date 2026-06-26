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Zanatta bleibt, Rookies kommen ins Pustertal

26. Juni 20262 Mins read25
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Luca Zanatta - ©HC Pustertal/Iwan Foppa
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Bruneck. (PM HCP) Der HC Falkensteiner Pustertal freut sich einen weiteren Olympia- und WM-Fahrer der Azzurri wieder bestätigen zu können: Luca Zanatta bleibt ein Wolf!

Der Linksschütze aus Cortina war auch in seinem 2. Jahr beim HCP ein verlässlicher Defensivmann und ließ sich immerhin 18 Skorerpunkte gutschreiben. Zanatta feierte am 15. Mai seinen 35. Geburtstag: „Ich bin stolz darauf, dieses Trikot nun schon das dritte Jahr in Folge zu tragen, in einer Stadt, die für mich und meine Familie buchstäblich zur Heimat geworden ist. Ich freue mich riesig, diesen Weg weiterzugehen: Ich bin bereit, auf dem Eis alles zu geben, um zurückzuholen, was uns letztes Jahr entglitten ist!“

Für die Abwehr plant die sportliche Leitung rund um Patrick Bona langfristig eine klare Verjüngung. So ist der Einbau von zwei jungen Verteidigern geplant, deren Weg zum HC Falkensteiner Pustertal nicht unterschiedlicher sein könnte:
Dominik Obexer entstammt dem HC Pustertal Junior. Der talentierte 22-jährige Rechtsschütze gilt als technisch versierter Verteidiger. Obexer empfiehlt sich trotz relativ unaufgeregtem Curriculum, und schaffte über starke Leistungen in Brixen (IHL) den Sprung zur WM-Vorbereitung mit den Azzurri. Nun erhält er seine Chance und einen Vertrag beim HC Pustertal.
Der erst 18-jährige Josef Prast hingegen kann auf internationale Ausbildung (Schweden, Red Bull Juniors) und nicht weniger als 5 Junioren-WM-Teilnahmen zurückblicken. Der Rittner debüttierte für Red Bull 2025/26 in der Alps Hockey League. Nun der Wechsel in die HC Pustertal-Organisation.

Prast hält sich bereits in Bruneck auf und bestreitet wie auch Obexer unter der Leitung von Athletic Coach Renè Baur die gesamte Off-Ice-Sommervorbereitung mit dem HCP. Er erhält einen so genannten 2-Wege-Vertrag, mit welchem er bei den Rittner Buam neben einer wichtigen Rolle die für seine Entwicklung so fundamentale Spielpraxis und viel Eiszeit bekommen wird. Dem HCP, mit
welchem er in das Trainingscamp in Brixen starten wird, steht der junge Rittner jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale, Colin Furlong
Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Di Tomaso, Luca Zanatta, Dominik Obexer, Josef Prast
Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo, Luke Moncada, Tommy Purdeller, Gunnarwolfe Fontaine, Gerry Fitzgerald

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luca Zanatta @ Elite Prospects

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