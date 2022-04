ZÃ¡hora und Binias verlassen die Icefighters

Salzgitter. (PM Icefighters) Der Meister der Regionalliga Nord wurde erst vor rund zwei Wochen ausgespielt und schon dreht sich auch bei den TAG Salzgitter...

Mit den beiden Tschechen Martin Záhora und Petr Binias verabschieden sich zwei Spieler, die maßgeblich zu den Erfolgen der letzten Jahre beigetragen haben.

Záhora kehrt aus beruflichen Gründen heim

Martin Záhora kam zur Saison 2019/2020 an den Salzgittersee und beendete die Spielzeit gleich als Topscorer der Liga. Der damals 25-Jährige kam mit viel Erfahrung, unter anderem in Nordamerika und in diversen Jugend-Nationalteams seiner Heimat, in die Stahlstadt. Zu dessen Verpflichtung wäre es beinahe schon ein paar Jahre zuvor gekommen, wie Icefighters-Cheftrainer und Sportlicher Leiter Radek Vit damals berichtete. Umso glücklicher war der Coach über den tschechischen Scharfschützen. Nun trennen sich die Wege aus beruflichen Gründen. Der Linksschütze kehrt in seine Heimat zurück, um in der Firma seines Vaters zu arbeiten. „Das stand schon vor zwei Jahren mal im Raum, aber damals konnten wir ihn noch halten. Martin ist menschlich und sportlich ein super Typ, daher ist das schon ein herber Verlust! Das müssen wir versuchen aufzufangen“, kommentiert Vit den Verlust des Angreifers.

Binias Vertrag wird nicht verlängert

Petr Binias schloß sich bereits im Jahr zuvor dem Halbfinalisten der vergangenen Saison an. Auch der heute 25-Jährige durchlief diverse Jugend-Nationalteams seiner Heimat, bevor es nach Deutschland ging. Bei dem Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung spielen kann, fiel die Entscheidung allerdings seitens der Icefighters. „Petr konnte zuletzt leider nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen, daher werden wir seinen Vertrag nicht verlängern. Da er auch eine Kontingentstelle besetzt, wollen wir schauen, dass wir da neue Wege gehen.

Dennoch hat er in den drei Jahren zuvor eine starke Leistung gezeigt, wofür wir sehr dankbar sind und damit auch im Guten auseinandergehen!“, erklärt der Übungsleiter die Entscheidung.

Die TAG Salzgitter Icefighters danken beiden Spielern recht herzlich für die erfolgreiche gemeinsame Zeit und wünschen ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft!