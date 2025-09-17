Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Starbulls Rosenheim

Zahlreiche Neuerungen im Rosenheimer ROFA-Stadion zur neuen Saison

17. September 20251 Mins read130
ROFA-Stadion - © Starbulls Rosenheim
Rosenheim. (PM Starbulls) Pünktlich zum Start der neuen Saison dürfen sich die Fans der Starbulls Rosenheim auf ein verbessertes Stadionerlebnis freuen.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt, die Komfort, Atmosphäre und Service im ROFA-Stadion spürbar aufwertet.

Neue Kiosk-Außenstände mit Fast Lanes

Um den Besucherfluss an den Kiosken zu optimieren, wurden bei beide Kiosken in den Fankurven neue Außenstände eingerichtet. Hier wird es künftig eine Bier- und Spezi Fast-Lanes geben, welche die Wartezeiten verkürzen und für eine schnellere Versorgung der Fans sorgen soll. Wir bedanken uns bei Flötzinger Bräu und Auerbräu, welche uns die neuen Außenstände bei den Kiosken zur Verfügung gestellt haben.

Optimierte Soundanlage

Für eine bessere Klangqualität und Sprachverständlichkeit im Stadion wurde die Soundanlage optimiert. Hier geht der Dank an die Stadt Rosenheim, für die Unterstützung und die Umsetzung.

Neue Soft Seats

Darüber hinaus wurden im gesamten Sitzplatzbereich neue Soft Seats der Firma The BOX Seat eingebaut – über alle drei Sitzplatzkategorien hinweg. Die neuen Sitze stehen zum ersten Heim-Testspiel gegen die Blue Devils Weiden am morgigen Freitag zur Verfügung und bieten spürbar mehr Komfort für die Zuschauer. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Vitagroup für das Möglichmachen und danke an Fischer Metall- und Maschinenbau für den kompetenten Einbau der Soft Seats.

Mit diesen Neuerungen wollen die Starbulls Rosenheim den Stadionbesuch für ihre Fans noch angenehmer und moderner gestalten.

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

