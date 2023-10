ZÃ„MEFÃœRDNACHHALTIGKEIT – „Nachhaltigkeit ist fÃ¼r uns kein Modetrend“

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen gehen uns alle etwas an. Als Sportvereine stehen wir...

Zug. (PM EVZ) Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen gehen uns alle etwas an.

Als Sportvereine stehen wir dabei besonders im Fokus. Der EVZ und der HC Davos sind sich bewusst, dass gerade Eishockeyclubs diesbezüglich vor grossen Herausforderungen stehen. Dennoch, oder gerade deswegen ist es uns ein Anliegen, Massnahmen im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu ergreifen und über diese auch zu sprechen. Gemeinsam tun wir dies anlässlich der Nachhaltigkeitsspiele am 15. Oktober in Davos und am 4. Januar in Zug.

Nachhaltigkeit zeigt sich in vielen Bereichen des Alltags. Sie betrifft gesellschaftliche Themen, den Umgang mit Umweltaspekten, aber auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Der HCD und der EVZ sind sich der Verantwortung, welche sie als exponierter Sportverein und Arbeitgeber tragen, bewusst und setzen sich entsprechend dafür ein. Dabei geht es um Nachwuchsarbeit oder die Förderung des Frauenspitzensports mit den neu geschaffenen Frauenteams. Es geht darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer dafür zu sensibilisieren, den Abfall im Stadion zu trennen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Es geht aber auch um das Engagement für benachteiligte Menschen und wohltätige Projekte.

Patrick Lengwiler, CEO EVZ: «Nachhaltigkeit ist für uns kein Modetrend. Wir leben sie aus Überzeugung und Verantwortung. Der EVZ bewegt Menschen. Hieraus ergibt sich eine gesellschaftliche Verantwortung, welcher wir uns bewusst sind.»

Marc Gianola, CEO HC Davos: «Der HCD ist ein sportliches und gesellschaftliches Aushängeschild im Kanton Graubünden. Als solches wollen wir uns unserer Verantwortung stellen und weiter in die Nachhaltigkeit investieren.»

Wie schaffen wir mehr Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit?

Dass Nachhaltigkeit mehr ist als eine Worthülse, die für alles und nichts stehen kann, lässt sich nur über Massnahmen beweisen. Viele werden bereits seit Jahren im Hintergrund umgesetzt, andere sind erst in den letzten Monaten ergriffen worden. Damit diesen Massnahmen mehr Sichtbarkeit gegeben werden kann, organisiert der EVZ und der HC Davos gemeinsam ein Meisterschaftsspiel im Namen der Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel – auf dem Eis sind wir zwar Gegner, neben dem Eis spannen wir aber zusammen – gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft und für die Zukunft unseres Sports.

