Zack Nazzarett verstÃ¤rkt die Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben die zweite Kontingentspieler-Position im Kader an den 24-jährigen Amerikaner Zack Nazzarett vergeben.

Nazzarett, geboren im Bundesstaat New York und ausgebildet bei den Buffalo Jr. Sabres, lief in der vergangenen Saison sowohl in der SPHL (Southern Professional Hockey League) als auch in der ECHL (East Coast Hockey League) insgesamt 42-mal auf. Dabei erzielte er 36 Scorerpunkte – 14 Tore und 22 Vorlagen. Nazzarett gilt als technisch starker Angreifer mit einem guten Auge für seine Mitspieler. Während der Sommerpause ist er in den USA zudem als Coach für Nachwuchsspieler im Einsatz.

„Ich freue mich sehr, nun offiziell Teil der Passau Black Hawks zu sein. Ich bin extrem dankbar für diese Chance und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“! so Zack Nazzarett.

„Wir haben Zack über einen längeren Zeitraum beobachtet. Zack ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler. Er ist ein starker Schlittschuhläufer mit großer Beweglichkeit und viel Potenzial. Es ist seine erste Station in Europa und er möchte sich hier beweisen. Zudem kennt er bereits Brendan Harrogate, da die beiden in der SPHL aufeinandergetroffen sind“, erklärt Passau Black Hawks Trainer Petr Bares.

Auch Geschäftsführer Kevin Dierks freut sich über den Neuzugang: „Es freut uns, dass er sich bereits frühzeitig für uns entschieden hat. Wir heißen Zack herzlich willkommen!“ -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss, Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Christoph Schmidt, Brendan Harrogate, Jonas Stern, Elias Rott, Tjalf Deichmann, Zack Nazzarett

