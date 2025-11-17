Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz Swiss League EHC Basel
EHC BaselTransfers

Yves Sarault wird neuer Assistenzcoach in Basel

17. November 20251 Mins read68
Basel. (PM EHC) Der EHC Basel gibt bekannt, dass ein neuer Assistenzcoach gefunden werden konnte.

Nachdem Robin Farkas sein Amt aus gesundheitlichen GrÃ¼nden bereits wieder niederlegen musste, Ã¼bernimmt nun Yves Sarault per sofort die Position des Assistenztrainers und wird das Team gemeinsam mit Head Coach Eric Himelfarb bis Ende Saison betreuen.

Der 1972 geborene Kanadier bringt eine beeindruckende Laufbahn mit: Als Spieler stand er in der NHL fÃ¼r MontrÃ©al, Calgary, Colorado, Ottawa, Atlanta und Nashville im Einsatz. In der Schweiz spielte er fÃ¼r den SC Bern, GenÃ¨ve-Servette HC, HC Davos und EHC Basel und gewann mit Bern (2003/04) und Davos (2006/07) die Meisterschaft.

Auch als Trainer ist Sarault vielseitig: In Lausanne war er ab 2014 in verschiedenen Funktionen tÃ¤tig, spÃ¤ter Ã¼bernahm er das Headcoach-Amt beim EHC Visp, den SCL Tigers und dem HC Sierre.
Zuletzt war er Assistenztrainer bei Fribourg-GottÃ©ron.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Capitals verlieren in Villach nur knapp

