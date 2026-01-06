Yushiroh Hirano (DEG) und Rio Kaiser (ESVK) fÃ¼r ein Spiel gesperrt

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 hat Sperren ausgesprochen.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Yushiroh Hirano ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 04.01.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme der DÃ¼sseldorfer EG vom 05.01.2026

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 05.01.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 38:22 in der neutralen Zone. Nach einer Abseits-Entscheidung der Schiedsrichter kam es zu einer Spielunterbrechung. Der Spieler #91 Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG spielte noch kurz weiter, da er anscheinend den

Pfiff der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hatte. Danach kommt es zu einem Wortgefecht zwischen #91 Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG und #3 Teemu Pulkkinen von den Starbulls Rosenheim. In der neutralen Zone kommt es dann zum Tritt von #91 Yushiroh Hirano gegen #3 Teemu Pulkkinen. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe nach DEL-Regel 49 aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 49 vorliegt.

â€¢ Der KÃ¶rperkontakt erfolgte mit einem Spieler ohne Puck Besitz

â€¢ Der Spieler #91 Yushiroh Hirano nahm sorglos durch seine Aktion eine Verletzung

des Gegners in Kauf

â€¢ Der Spieler #3 Teemu Pulkkinen war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 49, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

HINWEIS: In Bezug auf die von der DEG zu diesem Verfahren abgegebenen Stellungnahme wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Starbulls Rosenheim zur PrÃ¼fung der VorwÃ¼rfe von Seiten der Liga eingeleitet. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Rio Kaiser vom ESV Kaufbeuren

NachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet nach Ansicht der Bilder

Gem. Â§ 1 (1) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Rio Kaiser ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 04.01.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Der Spieler #24 Paul Vinzens der Blue Devils Weiden befindet sich in Puck-Besitz und spielt den Puck hinter dem gegnerischen Tor quer zu seinem Mitspieler. Nach erfolgtem Pass wird der Spieler #24 Paul Vinzens vom Spieler #18 Rio Kaiser mit dem Stock quer vor dem KÃ¶rper auf KopfhÃ¶he attackiert und getroffen. Die Schiedsrichter sprachen eine 2 Minutenstrafe nach DEL-Regel 59 Cross-Checking aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt

â€¢ Der Spieler #18 Rio Kaiser nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners

in Kauf

â€¢ Der Spieler #24 Paul Vinzens war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

