Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Yushiroh Hirano (DEG) und Rio Kaiser (ESVK) fÃ¼r ein Spiel gesperrt
DEL 2

Yushiroh Hirano (DEG) und Rio Kaiser (ESVK) fÃ¼r ein Spiel gesperrt

6. Januar 20262 Mins read93
Share
Yushiroh Hirano - Â© by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 hat Sperren ausgesprochen.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Yushiroh Hirano ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 04.01.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme der DÃ¼sseldorfer EG vom 05.01.2026
â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 05.01.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 38:22 in der neutralen Zone. Nach einer Abseits-Entscheidung der Schiedsrichter kam es zu einer Spielunterbrechung. Der Spieler #91 Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG spielte noch kurz weiter, da er anscheinend den
Pfiff der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hatte. Danach kommt es zu einem Wortgefecht zwischen #91 Yushiroh Hirano von der DÃ¼sseldorfer EG und #3 Teemu Pulkkinen von den Starbulls Rosenheim. In der neutralen Zone kommt es dann zum Tritt von #91 Yushiroh Hirano gegen #3 Teemu Pulkkinen. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe nach DEL-Regel 49 aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 49 vorliegt.
â€¢ Der KÃ¶rperkontakt erfolgte mit einem Spieler ohne Puck Besitz
â€¢ Der Spieler #91 Yushiroh Hirano nahm sorglos durch seine Aktion eine Verletzung
des Gegners in Kauf
â€¢ Der Spieler #3 Teemu Pulkkinen war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 49, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Zum Video

HINWEIS: In Bezug auf die von der DEG zu diesem Verfahren abgegebenen Stellungnahme wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Starbulls Rosenheim zur PrÃ¼fung der VorwÃ¼rfe von Seiten der Liga eingeleitet. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Rio Kaiser vom ESV Kaufbeuren

NachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet nach Ansicht der Bilder

Gem. Â§ 1 (1) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Rio Kaiser ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 04.01.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Der Spieler #24 Paul Vinzens der Blue Devils Weiden befindet sich in Puck-Besitz und spielt den Puck hinter dem gegnerischen Tor quer zu seinem Mitspieler. Nach erfolgtem Pass wird der Spieler #24 Paul Vinzens vom Spieler #18 Rio Kaiser mit dem Stock quer vor dem KÃ¶rper auf KopfhÃ¶he attackiert und getroffen. Die Schiedsrichter sprachen eine 2 Minutenstrafe nach DEL-Regel 59 Cross-Checking aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.
â€¢ Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt
â€¢ Der Spieler #18 Rio Kaiser nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners
in Kauf
â€¢ Der Spieler #24 Paul Vinzens war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Zum Video

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

1229
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Neuzugang aus BjÃ¶rkloven / HockeyAllsvenskan: Foxes verpflichten Abwehrspieler Matt Cairns

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL 2DeutschlandDÃ¼sseldorfer EGKassel Huskies

DÃ¼sseldorfer EG siegt Dank geschlossener Mannschaftsleistung 4:2 gegen die Kassel Huskies

DÃ¼sseldorf. (MR) Zum Weihnachtsspiel begrÃ¼ÃŸte die DÃ¼sseldorfer EG die Huskies im PSD...

By26. Dezember 2025
! +Bietigheim SteelersDEL 2

Tyler McNeely ist All-Time Topscorer der DEL2

Neuss / Bietigheim. (PM DEL2) Tyler McNeely hat DEL2-Geschichte geschrieben. Der kanadische...

By21. Dezember 2025
Bietigheim SteelersDEL 2ESV Kaufbeuren

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers

Neuss. (PM DEL2) Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim...

By19. November 2025
! +DEL 2DÃ¼sseldorfer EGLausitzer FÃ¼chse

DÃ¼sseldorfer EG bezwingt die Lausitzer FÃ¼chse erst im PenaltyschieÃŸen 3:2

DÃ¼sseldorf. (MR) Drei unterschiedliche Drittel, VerlÃ¤ngerung und PenaltyschieÃŸen, auÃŸerdem zwei Fights â€“...

By31. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten