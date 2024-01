Youth Olympic Games 2024: Turnierstart fÃ¼r DEB-Frauen steht bevor I Ãœbertragung im Livestream

München. (PM DEB) Die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele sind bereits seit Freitag, den 19. Januar 2024, in vollem Gange. Die DEB-Nachwuchsauswahl hat ihre Reise nach...

München. (PM DEB) Die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele sind bereits seit Freitag, den 19. Januar 2024, in vollem Gange.

Die DEB-Nachwuchsauswahl hat ihre Reise nach Südkorea am Mittwoch, den 24. Januar, angetreten und ist am Donnerstag gegen 16 Uhr Ortszeit, in der Provinz Gangwon angekommen.

Das Team um Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner hat heute bereits die erste Trainingseinheit auf dem Eis im Gangneung Hockey Centre absolviert. Am Sonntag bestreitet die deutsche Mannschaft dann ihren Turnierauftakt gegen die Französinnen.

Weitere Informationen und Livestream: https://olympics.com/

Spielplan Youth Olympic Games 2024 Gangwon (KOR)

28.01.2024 | 09:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Frankreich

29.01.2024 | 09:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

Platzierungsspiele (ggfs.) I tbd.