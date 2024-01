Youth Olympic Games 2024: DEB mit Frauenteam dabei

Artikel anhören München. (PM DEB) Die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele finden ab Freitag, den 19. Januar 2024 in der Provinz Gangwon in Südkorea statt. Bis...

München. (PM DEB) Die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele finden ab Freitag, den 19. Januar 2024 in der Provinz Gangwon in Südkorea statt.

Bis zum 1. Februar messen sich hier die besten Nachwuchsathleten- und Athletinnen der Welt, in 15 verschiedenen Wintersportarten. Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird mit einer Frauen-Nachwuchsauswahl am Wettbewerb teilnehmen. Das Team um Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner greift erst in der zweiten Woche der Youth Olympic Games 2024 ins Geschehen ein. Am 24. Januar tritt die deutsche Mannschaft die Reise nach Südkorea an – am 28. Januar geht es dann zum Turnierauftakt gegen die Französinnen auf das Eis.

Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner: „Die Kadernominierung fand in Zusammenarbeit mit der U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch statt. Wir dürfen laut DOSB-Statuten 15 plus drei Spielerinnen mit nach Südkorea nehmen. Wir treten schon mit gewissen Ambitionen bei den Youth Olympics an und wollen nicht nur für zwei Spiele den weiten Weg auf uns nehmen. Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen und wenn alles passt, dann auch eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Das Turnier ist wirklich eine tolle Gelegenheit für unsere jungen Spielerinnen olympische Luft zu schnuppern und da wollen wir dann natürlich auch gut performen.“

Spielplan Youth Olympic Games 2024 Gangwon (KOR)

28.01.2024 | 09:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Frankreich

29.01.2024 | 09:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

Platzierungsspiele (ggfs.) I tbd.

Weitere Informationen: https://olympics.com/en/gangwon-2024/