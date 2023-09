Youngsters per FÃ¶rderlizenz nach Bayreuth

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Vom ERC Ingolstadt werden vier junge Akteure für die Bayreuth Tigers lizenziert. Mit Lukas Schulte wird ein Torhüter die...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Vom ERC Ingolstadt werden vier junge Akteure für die Bayreuth Tigers lizenziert.

Mit Lukas Schulte wird ein Torhüter die Spielberechtigung erhalten, der den Bayreuther Fans noch aus der vorangegangenen Saison bekannt ist. Der inzwischen 20-jährige Linksfänger bestritt im Frühjahr 2023 drei Partien für die Tigers, bis eine Verletzung weitere Einsätze verhinderte.

Über das Engagement von drei weiteren Akteuren hat man mit den Verantwortlichen aus Ingolstadt Vereinbarungen erzielen können. Die Jungs, die zuletzt größtenteils in der DNL der Oberbayern eingesetzt wurden, sollen in Bayreuth Spielpraxis erhalten und ihre Entwicklung vorantreiben.

Lukas Ullmann hat bereits einen Einsatz für die Oberfranken hinter sich gebracht. Der 1,87 Meter große Angreifer hat als gebürtiger Ingolstädter seine Jugendzeit ausschließlich beim ERC Ingolstadt verbracht. Drei Einsätze in der DEL sowie drei weitere Auftritte für die Höchstadt Alligators ließen den 19-Jährigen in der letzten Saison erstmalig die Luft im Herreneishockey schnuppern.

Erst 18 Jahre alt ist Sebastian Laßmann. Der 1,75 Meter große und 73 Kilo schwere Rechtsschütze war zuletzt einer der beständigen Scorer im DNL-Team, in welchem er mit den Schindler-Zwillingen zusammen aufgelaufen ist. Laßmann stammt aus Pegnitz und verbrachte die ersten Jahre im Nachwuchs beim EHC Bayreuth, ehe es ihn nach Ingolstadt zog. Nun kehrt er in den Tigerkäfig zurück.

Mit Ole Krüger wird ein weiteres, erst 18 Jahre altes Eishockey-Talent die Spielberechtigung für die Tigers erhalten. Der 1,78 Meter große und 78 Kilo schwere Linksschütze kann sowohl offensiv als auch in der Defensive eingesetzt werden. Als Verteidiger agierte Krüger, der nach fünf Jahren in Landshut in der letzten Spielzeit nach Ingolstadt gewechselt war, auch in der U16-Nationalmannschaft.

-av-

5174 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten