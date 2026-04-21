Youngster verlängert bei den Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Planungen für die kommende Saison weiter fleißig voran.

Die Niedersachsen haben nun mit Robin Veber einen Spieler für die kommende Saison gebunden, der künftig unter die U24-Regelung fällt. Der 22-jährige Angreifer erhält einen Vertrag bis 2027.

Veber, dessen Vater Roman einst für Schwarz-Orange spielte, ist ein gebürtiger Wolfsburger. Der Linksschütze spielte in der Jugend in der Slowakei sowie später in der DNL für die Augsburger Panther und die Krefeld Pinguine. In Augsburg arbeitete der Deutsch-Slowake erstmals mit Grizzlys-Co-Trainer Heiko Vogler zusammen.

In seinem ersten Jahr im Herrenbereich spielte Veber unter dem ehemaligen Wolfsburger Headcoach Pat Cortina für den SC Riessersee in der Oberliga Süd und machte in 49 Spielen auf sich aufmerksam. Sieben Tore und 21 Vorlagen standen für den Stürmer zu Buche.

Im Sommer 2024 ging es zurück in die Geburtsstadt. Bei den Grizzlys kam er in der ersten Saison 30-mal zum Einsatz (eine Torvorlage), zu Beginn hatten den Youngster Verletzungen ausgebremst. Außerdem stand Veber in der Oberliga Nord sechsmal für die Hannover Scorpions auf dem Eis (drei Assists).

In der abgelaufenen Saison lief der 22-Jährige dann in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau auf. Veber brauchte etwas Anlaufzeit, bis der erste Treffer gelang, dann steigerte er sich aber nach und nach – ehe ihn Verletzungen nach 36 Partien (drei Tore, eine Vorlage) zum vorzeitigen Saisonende zwangen.

„,Vebi‘ hatte keine leichte Saison, die ihm speziell durch seine Verletzung während der Vorbereitung arg zusetzte und zurückwarf. Seine Sache in Crimmitschau hat er bis zu seiner Gehirnerschütterung sehr ordentlich gemacht. Wir möchten ihm die Gelegenheit geben, gemeinsam mit unserem Fitnesscoach Peter Kruse den Sommer über hart an sich zu arbeiten, um sich bei uns in der Vorbereitung neu empfehlen zu können“, erklärt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Robin Veber, Julian Chrobot, Bobby Lynch (AL), Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.