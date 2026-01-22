Youngster verlÃ¤ngert bei den Augsburger Panthern

Augsburg. (PM Panther) Sebastian Zwickl bleibt auch in der Saison 2026-27 ein Augsburger Panther.

Am vergangenen Wochenende hatte der 18-jÃ¤hrige StÃ¼rmer bei dÃ¼nner Personaldecke im Sturm mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und gezeigt, dass in der Zukunft mit ihm zu rechnen sein wird.

Insgesamt bestritt Sebastian Zwickl in der laufenden Hauptrunde elf Spiele fÃ¼r die Augsburger Panther in der PENNY DEL. Sein DebÃ¼t in der Deutschen Eishockey Liga gab der 187 cm groÃŸe und 85 kg schwere LinksschÃ¼tze am 23. Oktober 2025 beim Derbysieg gegen Ingolstadt. Am vergangenen Freitag markierte Zwickl beim Heimsieg gegen Frankfurt sein erstes Tor im deutschen Oberhaus, zugleich der Game Winner. Am Sonntag in Straubing leitete er mit einem Scheibengewinn im Forecheck den wichtigen Ausgleich ein. Zwickl, der auch zum erweiterten Kreis der U20-Nationalmannschaft des DEB zÃ¤hlt, kam in dieser Saison auch 26-mal fÃ¼r seinen Heimatclub Starbulls Rosenheim in der DEL2 per FÃ¶rderlizenz zum Einsatz und sammelte dort wichtige Eiszeit in allen Spielsituationen.

„Sebastian Zwickl lernt immer besser, seinen KÃ¶rper und seine Geschwindigkeit in der DEL einzusetzen. Das macht ihn vor allem im Forecheck wertvoll. Er hat bei seinen letzten EinsÃ¤tzen viele kleine Dinge richtig gemacht, mehr Eiszeit verdient und sich mit Scorerpunkten dafÃ¼r belohnt. Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt mit seinem ersten Tor und seinem ersten Assist so richtig in der Liga angemeldet hat, dennoch steht er erst am Anfang einer langen Reise“, so Panther-Sportdirektor Larry Mitchell Ã¼ber den Youngster.

