Youngster-Trio verstärkt die Red Bulls

München. (PM Red Bulls) In der neuen Saison 2023/24 werden drei Youngster den EHC Red Bull München verstärken.

Quirin Bader sowie die Zwillinge Nikolaus Heigl und Thomas Heigl streifen ab sofort das Trikot des deutschen Meisters über.

Das Trio kommt von der Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg nach München und wird in die Profimannschaft der Red Bulls integriert. Alle drei Youngster sind deutsche Jugendnationalspieler und nahmen bei der U20-Weltmeisterschaft in Halifax und Moncton (Kanada) teil, bei der Deutschland das Viertelfinale erreichte.

Thomas Heigl feierte bereits in der Saison 2021/22 sein DEL-Debüt für die Red Bulls. Der Angreifer lief in sieben Liga-Partien auf, in denen ihm auch sein erster Profi-Treffer gelang. In der Champions League kam der 20-Jährige dreimal zum Einsatz. Nun ist er zurück in der bayrischen Landeshauptstadt.

Die beiden Stürmer Quirin Bader (20) und Nikolaus Heigl (20) gehen zur neuen Spielzeit erstmals für den viermaligen deutschen Meister in der PENNY DEL auf Torejagd.

Drei Akademie-Spieler werden an Red Bull München gebunden

Der nächste Schritt in Richtung Profi-Team

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Stürmer Nikolaus und Thomas Heigl sowie Quirin Bader wechseln aus der Red Bull Eishockey Akademie zum EHC Red Bull München.

Die 20-jährigen Deutschen machen damit den nächsten Schritt und werden in die Profimannschaft des deutschen Meisters integriert.

Die in Bad Tölz geborenen Zwillinge Nikolaus und Thomas Heigl kamen 2020 an die Red Bull Eishockey Akademie und haben neben den Spielen mit den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League auch schon erste Profieinsätze absolviert. Thomas Heigl kommt in der win2day ICE Hockey League auf 6 und in der PENNY DEL auf 7 Spiele (1 Tor).

Sein Bruder Nikolaus hat in der letzten Saison 33 Spiele (inkl. Playoffs) mit dem EC Red Bull Salzburg gespielt, kam dabei auf 4 Tore und 3 Assists und feierte mit den Salzburgern schließlich seinen ersten Meistertitel bei den Profis.

Auch der Garmischer Quirin Bader kam vor drei Jahren an die Akademie und hat in der Alps Hockey League in 60 Spielen 22 Tore und 28 Assists erzielt. Damit hat er u.a. großen Anteil am bislang größten Erfolg der Red Bull Hockey Juniors, die sich in der letzten Saison im Playoff-Halbfinale erst im siebenten Spiel geschlagen geben mussten.

Alle drei Youngster sind deutsche Jugendnationalspieler und nahmen bei der U20-Weltmeisterschaft in Halifax und Moncton (Kanada) teil, bei der Deutschland das Viertelfinale erreichte. Die Red Bulls bedanken sich bei allen drei Spielern für ihren gezeigten Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihnen auf ihrem Weg zum Profi alles Gute und viel Erfolg.

