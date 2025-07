Youngster GÃ¤rtner und Barthold gehÃ¶ren zum EislÃ¶wen-Kader

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen weiter auf ihren Nachwuchs und nehmen mit Karl Gärtner und Malte Barthold zwei vielversprechende Youngster in den Profi-Kader für die kommende Saison in der PENNY DEL auf.

Beide Spieler sollen behutsam an das Profi-Geschäft herangeführt werden und auch beim Kooperationspartner wichtige Spielpraxis sammeln.

Der 19-jährige Karl Gärtner, gebürtiger Berliner, durchlief zahlreiche Jugendstationen in seiner Heimatstadt, ehe er zur Saison 2023/24 nach Dresden wechselte und für die U20 des ESC Dresden auflief. Zudem sammelte der Linksschütze bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich bei den KSW IceFighters Leipzig in der Oberliga. In der vergangenen Spielzeit erzielte Gärtner in der U20 in 49 Partien 19 Tore und steuerte 25 Assists bei.

Karl Gärtner: „Es bedeutet mir sehr viel, jetzt zum Profi-Kader zu gehören. Ich möchte diese Chance nutzen, mich weiterentwickeln und vor allem viel lernen – sowohl hier in Dresden als auch beim Kooperationspartner. Mein Ziel ist es, mich durch harte Arbeit für Einsätze zu empfehlen.“

Der gebürtige Sachse Malte Barthold wechselte in der Saison 2022/23 nach Dresden. Nach einem Jahr in der U17 spielte der Linksschütze die vergangenen beiden Spielzeiten in der U20 des ESC Dresden. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 49 Spiele, erzielte acht Tore und gab 21 Vorlagen.

Malte Barthold: „Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit und bin dankbar für das Vertrauen. Ich möchte jeden Tag hart arbeiten, Spielpraxis sammeln und mich bestmöglich weiterentwickeln, um irgendwann in der PENNY DEL auflaufen zu können.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Karl und Malte haben sich durch starke Leistungen in der U20 für weitere Aufgaben empfohlen. Beide sind ehrgeizig, lernwillig und passen charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Wir wollen ihnen nun die Möglichkeit geben, sich im Training und auch in Spielen weiterzuentwickeln und an das Profi-Geschäft heranzuwachsen.“

