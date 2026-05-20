Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Kassel Huskies Youngster für die Offensive der Kassel Huskies
Kassel HuskiesTransfer-News

Youngster für die Offensive der Kassel Huskies

20. Mai 20261 Mins read41
Share
Till Michel - © Eispiraten Crimmitschau
Share

Kassel. (PM Huskies) Nach Neuzugängen in der Defensive sowie auf der Torhüterposition, steht nun mit Till Michel der erste Neuzugang für die Offensive fest.

Der 22-Jährige wechselt von den Eispiraten Crimmitschau nach Nordhessen.

Michel stammt aus dem hessischen Lich und machte seine ersten Schritte im Eishockey bei den Löwen Frankfurt. Anschließend lief er für die Jugendabteilungen der Düsseldorfer EG sowie der Augsburger Panther auf. In dieser Zeit kam der junge Angreifer auch zu Einsätzen für die deutsche U16- sowie U18-Nationalmannschaft.

Zur Saison 22/23 wechselte er schließlich zum EV Landshut und absolvierte dort neben zahlreichen Spielen für deren U20 in den folgenden zwei Spielzeiten auch seine ersten Profi-Einsätze für die EHF Passau Black Hawks in der Oberliga.

2024 unterschrieb Michel bei den Eispiraten Crimmitschau seinen ersten Profivertrag und etablierte sich in den vergangenen zwei Jahren im Kader der Westsachsen. In insgesamt bereits 85 DEL2-Spielen erzielte der Stürmer zwei Tore und breitete zwei weitere Treffer vor.

Till Michel gilt als U24-Spieler und wird für die Schlittenhunde mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Till ist ein junger, hungriger Spieler, der sich seinen Platz im Profi-Eishockey bereits erarbeitet hat. Er bringt gute Voraussetzungen mit, gibt uns im U24-Bereich zusätzliche Optionen und sorgt damit auch für mehr Tiefe in unserem Kader. Wir trauen ihm zu, sich in unserem Umfeld sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen.“

Till Michel: „Ich freue mich riesig, nun ein Teil des Teams zu sein und vor all den Fans spielen zu dürfen. Wir sehen uns!“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 20.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz
Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont
Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck
Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
378
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Neuer Stürmer aus der Alps Hockey League hat unterschrieben, aber Johan Eriksson, Emil Aronsson und André Schietzold verlassen Leipzig

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
IceFighters LeipzigTransfer-News

Neuer Stürmer aus der Alps Hockey League hat unterschrieben, aber Johan Eriksson, Emil Aronsson und André Schietzold verlassen Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Drei Leistungsträger der vergangenen Jahre nehmen Abschied von den...

By20. Mai 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

Düsseldorfs neuer Torwart möchte mit den Fans etwas Besonderes erleben

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Torhüter verpflichtet. Jonas...

By20. Mai 2026
SC Langnau TigersTransfer-News

Fredrik Pettersson Wentzel erweitert das Goalie Coaching Team der Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers erweitern ihr Goalie Coaching Team für...

By20. Mai 2026
EV LandshutTransfer-News

Nr.1-Mittelstürmer unterschreibt beim EV Landshut

Landshut. (EVL) Das ist eine absolute Schlüsselpersonalie in der Kaderplanung des EV...

By20. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten