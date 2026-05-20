Youngster für die Offensive der Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Nach Neuzugängen in der Defensive sowie auf der Torhüterposition, steht nun mit Till Michel der erste Neuzugang für die Offensive fest.

Der 22-Jährige wechselt von den Eispiraten Crimmitschau nach Nordhessen.

Michel stammt aus dem hessischen Lich und machte seine ersten Schritte im Eishockey bei den Löwen Frankfurt. Anschließend lief er für die Jugendabteilungen der Düsseldorfer EG sowie der Augsburger Panther auf. In dieser Zeit kam der junge Angreifer auch zu Einsätzen für die deutsche U16- sowie U18-Nationalmannschaft.

Zur Saison 22/23 wechselte er schließlich zum EV Landshut und absolvierte dort neben zahlreichen Spielen für deren U20 in den folgenden zwei Spielzeiten auch seine ersten Profi-Einsätze für die EHF Passau Black Hawks in der Oberliga.

2024 unterschrieb Michel bei den Eispiraten Crimmitschau seinen ersten Profivertrag und etablierte sich in den vergangenen zwei Jahren im Kader der Westsachsen. In insgesamt bereits 85 DEL2-Spielen erzielte der Stürmer zwei Tore und breitete zwei weitere Treffer vor.

Till Michel gilt als U24-Spieler und wird für die Schlittenhunde mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Till ist ein junger, hungriger Spieler, der sich seinen Platz im Profi-Eishockey bereits erarbeitet hat. Er bringt gute Voraussetzungen mit, gibt uns im U24-Bereich zusätzliche Optionen und sorgt damit auch für mehr Tiefe in unserem Kader. Wir trauen ihm zu, sich in unserem Umfeld sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen.“

Till Michel: „Ich freue mich riesig, nun ein Teil des Teams zu sein und vor all den Fans spielen zu dürfen. Wir sehen uns!“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 20.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)