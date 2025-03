Youngster erhÃ¤lt neuen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben einen aufstrebenden jungen Spieler für ein weiteres Jahr an sich binden können.

Stürmer Robin Veber (21) wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Niedersachsen tragen.

Der gebürtige Wolfsburger war zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit vom SC Riessersee aus der Oberliga zurück in die Heimat gekommen. In seiner ersten Saison in der PENNY DEL absolvierte Veber insgesamt 30 Partien. Zwar muss der U23-Youngster noch auf sein erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse warten, sein Potenzial ließ er jedoch einige Mal aufblitzen und bereitete einen Treffer vor. Bereits Vater Roman trug von 1999 bis 2005 das Trikot der Grizzlys. Neben der slowakischen besitzt Robin Veber auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

„Robin hat im Verlauf der Saison eine tolle Entwicklung genommen und sich seine Vertragsverlängerung absolut verdient. Wir sind der Ansicht, dass in ihm noch mehr Potenzial schlummert, das wir gemeinsam mit ihm zur Geltung bringen wollen. Er wird von uns dafür die nötige Zeit und Unterstützung bekommen. Weitere Personalentscheidungen zum aktuellen Kader werden wir in den kommenden Tagen kommunizieren“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

