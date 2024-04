Young Tigers: KontinuitÃ¤t und eine ErgÃ¤nzung im Coaching-Team

Langnau. (PM SCL) Die Saison 23/24 der SCL Young Tigers ging mit dem Finalissima-Wochenende am 6./7. April und dem Vize-Schweizermeistertitel der U17-Elit zu Ende....

Langnau. (PM SCL) Die Saison 23/24 der SCL Young Tigers ging mit dem Finalissima-Wochenende am 6./7. April und dem Vize-Schweizermeistertitel der U17-Elit zu Ende.

Anfang Mai startet die neue Saison der SCL Young Tigers und im Nachwuchs hält man am eingeschlagenen Weg fest: Mit den bestehenden Coaches, Stufenverantwortlichen und Athletiktrainern wird weitergearbeitet. Zusätzlich ergänzt neu Scott Jacklin das Coaching-Team bei den Young Tigers als Assistant Coach der U20-Elit sowie Skills und Skating Coach auf den Stufen U13 bis U20.

Die Arbeit mit allen Stufenverantwortlichen – von der Erfassungsstufe bis hoch zur U20-Elit – sowie dem gesamten Athletikteam wird in der Saison 24/25 fortgeführt. Die vorhandenen Kompetenzen der Nachwuchstrainer rund um Jörg Reber (U20-Elit), Samuel Balmer (U17-Elit), Alexander Mellitzer (U15-Elit), Martin Gerber (U13), Pascal Wüthrich (Erfassungsstufe & Goalie Coach Nachwuchs) und Steve Klopfenstein (Hockeyschule) werden auch in Zukunft dazu beitragen, um die jungen Spieler weiterentwickeln und das Ziel als ambitionierter Ausbildungsclub weiterverfolgen zu können. Ausserdem ist auch das eingespielte Athletikteam rund um den Head of Athletik, Thaddäus Schnider, gut aufgestellt, um die neuen Trainingsmöglichkeiten im Campus optimal nutzen zu können. Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, freut sich über die Kontinuität: „Wir gehen mit allen Stufenverantwortlichen gemeinsam in die dritte Saison und haben die Zusammenarbeit sowie die Durchlässigkeit stetig verbessert. Mit den beiden Verstärkungen durch Philipp und Scott haben wir nun zusätzlich Rahmenbedingungen geschaffen, die unsere Organisation nochmals weiterbringen werden.“

Neuer Assistant Coach U20-Elit sowie Skills und Skating Coach auf den Stufen U13 bis U20

Scott Jacklin ergänzt ab der Saison 24/25 das Coaching-Team bei den SCL Young Tigers als Assistant Coach der U20-Elit sowie als Skills und Skating Coach auf den Stufen U13 bis U20. Der 34-jährige Kanadier war zuletzt in der Saison 23/24 beim SC Langenthal als Head Coach der U20-A-Mannschaft und als Assistant Coach beim MyHockey League Team engagiert. Seine Spielerkarriere beendete er 2020 beim Glasgow Clan in der Elite Eishockey Liga (EIHL) im Vereinigten Königreich. Müller meint: „Mit Scott werden wir unseren Nachwuchs dank den zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten im Campus auf dem zweiten Eisfeld und dem Synthetic-Ice noch gezielter fördern können.“

Weichen gestellt: Verstärkte Sportabteilung, neues Partnerteam und Engagement im Hockey Country

Wie bereits im Januar mitgeteilt, wird die Sportabteilung ab Juli 2024 durch die Anstellung von Philipp Bohnenblust als Sportchef der SCL Young Tigers sowie Assistent Leiter Sport der SCL Tigers gestärkt. Der 45-jährige Berner, aktuell noch bei der National League als Manager Sport für die sportlichen Belange der National League verantwortlich, bildet mit Pascal Müller und Jürg Aeschbach (Geschäftsführer Young Tigers und Leiter Sportinfrastrukturen) ein kompetitives Führungstrio, damit der vor zwei Jahren eingeschlagene Weg konsequent weitergeführt werden kann.

Weitere kleine Puzzleteile sind die vorerst einjährige, neue Partnerschaft mit dem Swiss League Aufsteiger, dem EHC Chur, und das erhöhte Engagement in der Region. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereine Brandis Juniors, EHC Burgdorf, HC Huskys und SCL Young Tigers, welche die Eishockey-Nachwuchspyramide in der Region bilden, wurde in der vergangenen Saison wieder verstärkt. Gemeinsame Aktivitäten im Hockey Country sollen auch in der bevorstehenden Saison vermehrt koordiniert werden, damit Synergien genutzt und die Ausbildung von jungen Mädchen und Buben gefördert werden können – sei es im Leistungs- oder Breitensport.