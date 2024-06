Young Guns machen nÃ¤chsten Schritt in die 1. Mannschaft

Lechbruck. (PM ERC) Echte Neuzugänge sind es eigentlich gar nicht, da sie bereits in der vergangenen Saison in die Senioren-Landesliga reingeschnuppert haben. In der...

Lechbruck. (PM ERC) Echte Neuzugänge sind es eigentlich gar nicht, da sie bereits in der vergangenen Saison in die Senioren-Landesliga reingeschnuppert haben.

In der kommenden Saison soll der nächste Schritt folgen: Zwei U20-Spieler aus dem eigenen ERC-Nachwuchs sollen an die Seniorenmannschaft herangeführt werden und ihre Chance bekommen: Die beiden Verteidiger Thomas Lochbihler (18 Jahre) und Mathias Weizbauer (19 Jahre) zeichnen sich als Führungsspieler in der U20 aus. Die beiden waschechten Lecher können getrost als die „Young Guns“ der Flößer bezeichnet werden: Sie bringen die richtige Einstellung zum Eishockey mit, spielen mit viel Spaß, haben ein starkes Kämpferherz und Talent. Das haben sie bereits im Juniorenbereich mehrmals unter Beweis gestellt. Jetzt folgt der Schritt, sich an das Seniorenniveau zu gewöhnen und in die 1. Mannschaft hineinzuwachsen, parallel dazu werden sie auch weiterhin für die U20 spielen. Thomas Lochbihler wird mit der Trikotnummer 87 auflaufen, Mathias Weizbauer trägt die Nummer 91.

„Wir wollen den beiden die Chance geben und sie dabei unterstützen, fester Bestandteil unserer 1. Mannschaft zu werden. Dabei ist alles möglich: Starten sie voll durch, dann spielen sie auch regelmäßig. Ihnen gehört die Zukunft“, so Vorstand Manfred Sitter.

Um eine weitere Saison verlängert hat auch Morris Demmler. Der 22-jährige Stürmer, ebenfalls ein ERC-Eigengewächs, geht damit in seine vierte Saison in der 1. Mannschaft. Unsere Nummer 20 zeichnet sich durch einen starken Kampf- und Teamgeist aus. Gerade in der zweite Hälfte der vergangenen Saison erhielt Morris viele Einsätze und bedankte sich mit einer stark steigenden Leistungskurve. So kann es weitergehen!

Morris, Thomas und Mathias – wir wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2024/25!

Aktueller Kader

Tor: Markus Echtler, Christoph Lohr, Philipp Wieland, Jonas Kothmayr

Verteidigung: Mathias Schuster, Lucas Hay, Lukas Zugmaier, Manuel Schnöll, Thomas Lochbihler, Mathias Weizbauer

Sturm: Fabian Bacz, Marcus Köpf, Cameron Roberts, Josef Bayrhof, Morris Demmler

Trainer: Jörg Peters

Co-Trainer: noch unbesetzt

Athletiktrainer: Wolfgang Filser