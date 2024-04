Young Grizzlys gewinnen den 1. Spiegel Art U17-Cup

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Am vergangenen Wochenende lebte die Eisarena nochmal richtig auf. Der Eissport Weißwasser e.V. hat zum 1. Spiegel Art U17-CUP nach...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Am vergangenen Wochenende lebte die Eisarena nochmal richtig auf. Der Eissport Weißwasser e.V. hat zum 1. Spiegel Art U17-CUP nach Weißwasser geladen, zeitgleich verabschiedeten sich am Samstagnachmittag die Profis der Lausitzer Füchse auf dem Arena-Vorplatz mit der Saisonabschlussfeier in die Sommerpause.

Das vom Verein organisierte 2-Tages-Turnier in Hockeytown lieferte spannende und faire Spiele am gesamten Wochenende. Zu Gast waren die Mannschaften der Young Grizzlys aus Wolfsburg, HC Roudnice (CZ), einem Select-Team und das U17-Heimteam der Lausitzer Jungfüchse.

Im letzten Sonntagsspiel des 1. Spiegel Art U17-CUP kam es zum Finale zwischen den Lausitzer Jungfüchsen und den Young Grizzlys aus Wolfsburg. Am Ende musste sich der Gastgeber mit 1:6 geschlagen geben und somit konnte das Team aus Wolfsburg den Turniersieg verzeichnen.

Der Eissport Weißwasser e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen angereisten Teams, Zuschauern und Unterstützern, den fleißigen Helfern bestehend aus den Eltern und vor allem beim Partner Spiegel Art aus Weißwasser.

Am kommenden Wochenende folgt der 1. Pflege Zehm & Brauner U15-Cup, zu Gast in Weißwasser sind die U15-Teams der Young Grizzlys aus Wolfsburg, das tschechische Team HC Vikings Varnsdorf und ein ESW Select-Team.