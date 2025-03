Yasin Ehliz: â€žÃœber weite Strecken waren wir gutâ€œ – EHC Red Bull MÃ¼nchen unterliegt beim ERC Ingolstadt

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am vorletzten Spieltag der PENNY DEL-Hauptrunde 2024/25 im Derby bei Tabellenführer ERC Ingolstadt mit 2:4 (1:0|0:0|1:4) geschlagen geben.

Vor 4.255 Zuschauern erzielten Adam Brooks und Yasin Ehliz die Tore für das Team von Trainer Don Jackson. Im Playoff-Viertelfinale kommt es zum Duell mit den Adler Mannheim. Wer mit Heimrecht in die Best-of-Seven-Serie gehen wird, entscheidet sich am kommenden Freitag.

Spielverlauf

Die Red Bulls waren immer dann gefährlich, wenn sie schnell umschalten konnten. Einen dieser Angriffe veredelte Brooks nach Vorarbeit von Andreas Eder zur Münchner Führung (5.). Will Riedell hätte ebenfalls nach einem Konter beinahe den zweiten Treffer nachgelegt (10.). Kurz darauf wechselte Ingolstadt den Torhüter: Für Devin Williams kam Erik Eder ins Spiel. Der DEL-Debütant hatte zunächst wenig zu tun, denn die Ingolstädter wurden zwingender und erspielten sich Chancen auf den Ausgleich. Evan Fitzpatrick im Münchner Tor stoppte unter anderem den Alleingang von Austen Keating (19.) und so ging es mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Die Latte verhinderte nach dem Schuss von Brooks einen Münchner Traumstart in den Mittelabschnitt (22.). Im Anschluss erspielte sich Ingolstadt ein optisches Übergewicht. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Wojciech Stachowiak, doch Fitzpatrick war zur Stelle (29.). Auf der Gegenseite vereitelte ERC-Torhüter Eder mit einer Glanzparade die Großchance von Maximilian Daubner (31.). Weitere Hochkaräter ließen die aufmerksamen Defensiv-Formationen nicht zu. München nahm die 1:0-Führung mit in die zweite Pause.

Die Red Bulls verteidigten auch im Schlussabschnitt konsequent, Ingolstädter Chancen hatten zunächst Seltenheitswert. Dennoch drehte der Spitzenreiter die Partie: Wayne Simpson erzielte im Powerplay den Ausgleich (50.), ehe Riley Sheen den Panther-Doppelschlag perfekt machte (54.). Das Spiel nahm noch einmal richtig Fahrt auf, denn die Red Bulls schalteten wieder in den Angriffsmodus – und wurden belohnt: Ehliz erzielte im Nachsetzen das 2:2 (58.). Als alles nach Verlängerung aussah, schlug Ingolstadt eiskalt zu: Fabio Wagner erzielte 40 Sekunden vor der Schlusssirene das 3:2 für den Hauptrundensieger. Wenige Sekunden später machte Keating mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:2 den Deckel drauf.

Yasin Ehliz: „Über weite Strecken waren wir gut, teilweise haben wir aber nicht clever gespielt. Top-Mannschaften wie Ingolstadt nutzen das aus. Am Freitag in Straubing haben wir das nächste wichtige Spiel. Wir wollen die Hauptrunde erfolgreich abschließen.“

Tore:

0:1 | 04:37 | Adam Brooks

1:1 | 49:50 | Wayne Simpson

2:1 | 53:53 | Riley Sheen

2:2 | 57:39 | Yasin Ehliz

3:2 | 59:20 | Fabio Wagner

4:2 | 59:41 | Austen Keating

Zuschauer: 4.255

