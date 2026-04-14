Yasin Ehliz: „Haben heute unsere Chancen besser genutzt“ – Red Bull München gewinnt Spiel 4 der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Spiel 4 des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL gegen die Adler Mannheim mit 5:1 (1:1|1:0|3:0) gewonnen und damit in der Best-of-Seven-Serie auf 1:3 verkürzt.

Vor 10.583 Zuschauern im SAP Garden erzielten Adam Brooks, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Markus Eisenschmid und Konrad Abeltshauser die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Spiel 5 findet am Freitag (17. April | 19:00 Uhr) in Mannheim statt.

Spielverlauf

Beide Teams gingen mit viel Tempo ins Spiel. Nach nur 20 Sekunden prüfte Alberts Smits Adler-Torhüter Maximilian Franzreb, ehe auf der anderen Seite Antoine Bibeau erstmals gefordert war. Bis zur achten Minute fiel trotz guter Möglichkeiten kein Tor. Dann hatte Brooks einen genialen Moment: Der Kanadier brachte die Red Bulls mit einem platzierten Schuss ins lange Kreuzeck in Führung. Mannheim reagierte jedoch stark. In einer Drangphase staubte Kristian Reichel nach einem Lattentreffer von Justin Schütz zum 1:1 ab (13.). Die Gäste agierten im Anschluss zielstrebiger, München kam aber ebenfalls zu Abschlüssen – am Ergebnis änderte sich bis zur ersten Pause nichts mehr.

Die Red Bulls waren nach dem Seitenwechsel zunächst überlegen, Mannheim verteidigte allerdings mit großem Einsatz und blockte viele Schüsse. Franzreb musste nur selten eingreifen. Auch Bibeau hatte deutlich weniger zu tun als im ersten Drittel, bis die Adler in den Minuten vor der zweiten Pause den Druck erhöhten. Eine Strafe nahm ihnen jedoch den Schwung. Die folgende Überzahlsituation nutzte der viermalige deutsche Meister konsequent: Ehliz fälschte einen Pass von Brooks im Slot ab (38.) und sorgte für eine Münchner 2:1-Führung nach 40 Minuten.

Mannheim erwischte den besseren Start in den Schlussabschnitt und tauchte gleich zweimal gefährlich vor Bibeau auf. Doch der Münchner Schlussmann verhinderte mit starken Paraden den Ausgleich. Ein Powerplay verschaffte den Red Bulls anschließend Entlastung – auch wenn kein Treffer fiel. Dafür traf Hager kurz nach Ablauf der Strafe schnörkellos zum 3:1 (46.). Nur 46 Sekunden später krönte Eisenschmid eine Einzelleistung mit dem 4:1 (46.) und machte damit den Münchner Doppelschlag perfekt. Das Team von Coach David präsentierte sich nun sehr spielfreudig und erspielte sich in der Folge mehrere Hochkaräter – darunter ein Lattentreffer von Eisenschmid (48.). Als Gästetrainer Dallas Eakins fünf Minuten vor Drittelende in Überzahl den Torhüter vom Eis nahm, markierte Abeltshauser mit einem Empty-Net-Treffer den 5:1-Endstand (56.).

Yasin Ehliz: „Der Unterschied zu den ersten drei Spielen war, dass wir heute unsere Chancen besser genutzt haben. Wenn man auf die Serie schaut: Vier Spiele sind gespielt, alle waren brutal eng. Jetzt haben wir den ersten Sieg geholt – hoffentlich geht es so weiter.“

Tore:

1:0 | 07:03 | Adam Brooks

1:1 | 12:41 | Kristian Reichel

2:1 | 37:22 | Yasin Ehliz

3:1 | 45:08 | Patrick Hager

4:1 | 45:54 | Markus Eisenschmid

5:1 | 55:14 | Konrad Abeltshauser

Zuschauer: 10.583