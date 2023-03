Yasin Ehliz: â€žEs gab wenige Chancen, zum GlÃ¼ck haben wir die Tore geschossenâ€œ – Red Bulls gleichen Viertelfinalserie gegen Bremerhaven aus

München. (PM Red Bulls) Red Bull München siegte in Spiel 4 des Playoff-Viertelfinales bei den Pinguins Bremerhaven mit 3:1 (1:1|0:0|2:0). In der Best-of-Seven-Serie steht...

In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 2:2. Vor 4.647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven erzielten Trevor Parkes, Patrick Hager und Austin Ortega die Tore für den Hauptrundensieger. Spiel 5 der Serie steigt am Freitag (19:30 Uhr) im Olympia-Eisstadion.

Spielverlauf

Bremerhaven kam mit viel Schwung aufs Eis, München zunächst defensiv gefordert. Christian Wejses Treffer zum 1:0 in der 5. Minute war die Folge. Die Red Bulls fanden danach besser in die Partie und setzten die Gastgeber immer mehr unter Druck. Das sollte sich in der 14. Minute mit einem Mann mehr auf dem Eis auszahlen: Parkes vollendete eine Super-Kombination über Ben Street und Hager zum Ausgleich. Sein 105. DEL-Treffer im Münchner Trikot – neuer Clubrekord. Bis zur Sirene gab es noch weitere Chancen auf beiden Seiten, es blieb aber beim 1:1.

Die erste klare Chance im Mittelabschnitt verbuchten nach zwei Minuten die Pinguins, die auch im weiteren Verlauf des Drittels stets gefährlich blieben. Die Defensive der Red Bulls hatte reichlich zu tun und verteidigte in zwei Powerplays der Bremerhavener stark. Ein enges Match, das mit viel Spannung, aber ohne weitere Treffer in die zweite Pause ging.

Den besseren Start ins Schlussdrittel verbuchte Red Bull München. Fast logisch: Die 2:1-Führung für das Team von Don Jackson durch Hager (47.). Und 1:15 Minuten später der nächste Jubel bei den Red Bulls: Penalty, Ortega, Tor! 3:1 für die Red Bulls, die das Spiel weiter kontrollierten. Drei Minuten vor dem Ende verließ Goalie Maximilian Franzreb das Bremerhavener Tor, doch die Münchner Defensive um Mathias Niederberger hielt dem Druck stand. Damit siegten die Red Bulls in Spiel 4 mit 3:1 und stellten die Viertelfinalserie auf 2:2.

Yasin Ehliz: „Bremerhaven ist super aus der Kabine gekommen und hat es uns sehr schwer gemacht. Es gab wenige Chancen auf beiden Seiten. Wir haben immer versucht, sie zu Fehlern zu zwingen, und haben zum Glück die Tore geschossen. In Spiel 5 werden beide Teams wieder Vollgas geben, es wird wieder ein hart umkämpftes Match.“

Tore:

1:0 | 04:54 | Christian Wejse

1:1 | 13:35 | Trevor Parkes

1:2 | 46:41 | Patrick Hager

1:3 | 47:56 | Austin Ortega

Zuschauer: 4.647

