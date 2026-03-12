Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Kassel Huskies
Kassel HuskiesTransfer-News

Yannik Valenti bleibt bei den Kassel Huskies

12. März 2026
Kassels Yannik Valenti - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies und Yannik Valenti gehen gemeinsam in die nÃ¤chste Saison.

Der StÃ¼rmer mit der RÃ¼ckennummer 26 geht damit seit seiner RÃ¼ckkehr im Jahr 2023 in seine vierte Saison und wird bis 2027 im blau-weiÃŸen Trikot auflaufen.

Der 25-jÃ¤hrige FlÃ¼gelstÃ¼rmer wurde in der Eishockeyjugend Kassel ausgebildet, bevor er im Alter von 15 Jahren zu den Jungadlern Mannheim wechselte. In der Quadratestadt gab der ScharfschÃ¼tze in der Saison 2017/2018 sein ProfidebÃ¼t in der DEL. Zudem lief Valenti in jener Spielzeit bereits dreimal fÃ¼r die Schlittenhunde auf.

AnschlieÃŸend verbrachte der damalige U20-Nationalspieler ein Jahr in der kanadischen Elite-Nachwuchsliga WHL, wo er fÃ¼r die Vancouver Giants auf Torejagd ging.

Es folgten zwei weitere Jahre in der Organisation der Adler Mannheim. FÃ¼r die Heilbronner Falken spielend wurde der RechtsschÃ¼tze 2020 zum DEL2-Rookie des Jahres gekÃ¼rt. 2021 wechselte Valenti fÃ¼r zwei Spielzeiten zu den Straubing Tigers. WÃ¤hrend dieser Zeit lief der RechtsschÃ¼tze ebenfalls fÃ¼r den EV Landshut in der DEL2 auf. Insgesamt absolvierte Valenti 58 DEL-Spiele.
2023 kehrte der Sohn von Huskies-Legende Sven Valenti zu seinem Heimatverein zurÃ¼ck. Insgesamt trug er bislang in 178 Spielen das blau-weiÃŸe Trikot und sammelte dabei 130 Punkte, darunter 65 Tore. In der aktuellen Hauptrunde traf Valenti 15-mal und bereitete weitere 24 Treffer vor.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žYannik hat einen groÃŸartigen Torschuss und ist ein LeistungstrÃ¤ger unserer Mannschaft, vor allem in der Offensive und im Ãœberzahlspiel. Zudem hat er in den vergangenen Spielzeiten kontinuierlich sein Defensiv- und KÃ¶rperspiel weiterentwickelt. Wir sind stolz darauf, dass Yannik als Kasseler EigengewÃ¤chs und Top-DEL2 StÃ¼rmer die Farben seines Heimatclubs reprÃ¤sentiert. Er ist ein wichtiger IdentitÃ¤tsspieler fÃ¼r die Kassel Huskies.â€œ

Yannik Valenti: â€žKassel ist fÃ¼r mich Heimat. Ich freue mich riesig, weiterhin das Vertrauen der Huskies zu bekommen und auch in den nÃ¤chsten Jahren alles fÃ¼r die Organisation und unsere Fans zu geben.â€œ

Previous post Co-Trainer Heiko Vogler bleibt ein Grizzly

