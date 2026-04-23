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Yannik Burghart bleibt dem ESVK treu

23. April 20261 Mins read65
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Yannik Burghart © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Yannik Burghart bleibt dem ESV Kaufbeuren beim Gang in die Oberliga ein Spieler treu, der auch schon im Nachwuchs das Trikot des ESVK getragen hat.

Der 24 Jahre alte Stürmer spielte schon seit der U15, mit einem kurzen Abstecher in Bad Tölz, im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und schaffte hier auch den Sprung in den DEL2 Kader der Joker. Nach zwei Spielzeiten in der DEL2 für den ESVK verschlug es ihn dann für eine Spielzeit zum EHC Freiburg, ehe dann auch zur abgelaufenen Saison die Rückkehr in die Wertachstadt erfolgte. Hier fühlt sich der gebürtige Starnberger pudelwohl und geht so nun in der kommenden Saison in seine bereits sechste Profi-Saison für die Allgäuer.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Yannik Burghart: „Zuerst einmal freuen wir uns sehr, dass wir mit Yannik Burghart einen noch eher jungen Spieler, der jedoch bereits viel Erfahrung im Profi-Eishockey gesammelt hat, hier in Kaufbeuren halten konnten. Er ist ein schneller und technisch versierter Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten in allen Bereichen auf dem Eis helfen kann. Außerdem glaube ich, dass er sein ganzes Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft hat und noch das eine oder andere mehr aus sich herausholen kann.“

Yannik Burghart zu seinem Verbleib in Kaufbeuren: „Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin das Trikot des ESVK tragen kann. Der ESV Kaufbeuren ist ein Verein, der mich als Spieler schon sehr geprägt hat. Daher möchte ich auch dabei helfen, dass unsere Fans in der neuen Saison wieder mehr Spaß am Eishockey haben und wir einiges wieder gerade rücken können.“

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