Yannick Zehnder verlÃ¤sst den EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der 24-jährige Stürmer verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag bei den Zugern nicht.

Yannick Zehnder durchlief beim EVZ alle Nachwuchsstufen und absolvierte von 2014-18 «The Hockey Academy». Nach einem Jahr in Nordamerika gab der Linksschütze in der Saison 2016/17 sein Debüt bei der EVZ Academy in der Swiss League. Bereits eine Spielzeit später absolvierte Zehnder 33 Qualifikationsspiele sowie 5 Playoff-Spiele mit der 1. Mannschaft und war seither fester Bestandteil des Fanionteams. 2019 holte er mit dem EVZ den Schweizer Cup, 2021 und 2022 den Schweizer Meistertitel. Nun zieht der Stürmer weiter.

«Wir haben viele offene und ehrliche Gespräche mit Yannick geführt», sagt General Manager Reto Kläy. «Natürlich hätten wir ihn auch nächste Saison gerne beim EVZ gesehen, doch schlussendlich wurden wir uns einig, dass ihm eine Luftveränderung für seine Weiterentwicklung guttun würde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Yannick in ein paar Jahren wieder nach Zug zurückkehrt.»

Der EVZ bedankt sich bei Yannick Zehnder für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.