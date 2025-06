Yannick Drews sagt Scorpions zu

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit der Neuverpflichtung von Yannick Drews, vom DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen, haben die Scorpions den dritten Neuzugang in der Defensive gemeldet.

Nach der Verpflichtung der ersten Verteidigerreihe des letztjährigen Oberliga-Süd -Meisters (Thomas Supis und Jan Pavlu) nimmt die angekündigte Umstrukturierung der Scorpions konkrete Formen an.

Mit dem 27-jährigen Linksschützen Yannick Drews – geboren in Regensburg, 180cm groß und 79kg schwer – wechselt ein Wunschkandidat von Kevin Gaudet aus Dresden in die Wedemark.

„Drews hat in der Aufstiegssaison der Dresdner Eislöwen, gerade in den Playoffs, eine starke Leistung gezeigt und ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben um unsere Defensive effektiver und schneller zu gestalten“, so Sportchef Eric Haselbacher, der sehr froh ist, dass Yannick sich für die Scorpions entschieden hat.

