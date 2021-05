XXXL-Interview mit EisbÃ¤ren-Legende Sven Felski: „FÃ¼r mich war es immer das GrÃ¶ÃŸte fÃ¼r die Nationalmannschaft zu spielen“

Berlin. (TWL) Der „Bürgermeister“ oder auch „Felle“, Sven Felski ist eine Eishockey-Legende. Von 1992 bis 2012 bestritt der heute 46-jährige gebürtige Berliner 1000 Spiele...

Berlin. (TWL) Der „Bürgermeister“ oder auch „Felle“, Sven Felski ist eine Eishockey-Legende.

Von 1992 bis 2012 bestritt der heute 46-jährige gebürtige Berliner 1000 Spiele für die Eisbären Berlin. Er wurde sechsmal Deutscher Meister mit den Hauptstädtern. Zudem gewann er mit den Berlinern 2010 die European Trophy. 10 x hat er bei Weltmeisterschaften für Deutschland gespielt und an zwei Olympischen Turnieren in Turin (2006) und Vancouver (2010) teilgenommen. Er ist Mitglied in der Eishockey-Hall of Fame Deutschland. Mittlerweile ist er Geschäftsführer Sport der Eisbären Juniors. Zudem arbeitet er als Experte für MagentaSport und analysiert dort die Spiele in der DEL.

Wir haben mit Sven Felski über die vergangene Saison in der DEL – insbesondere die der Eisbären – gesprochen. Zudem über die Chancen der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Riga, die jetzt am Freitag beginnen wird. Wir wollten auch von ihm wissen, wie es mit dem Nachwuchs im deutschen Eishockey aussieht und wie schwierig das Jahr in der Pandemie war. Am Schluss gibt es – wie immer – die best of Seven-Fragen.

Das Interview führte Thomas Wisniewski-Lüke.

EM/twl: Die Eisbären sind Meister geworden. Ein verdienter Deutscher Meister?

Sven Felski: Ja, ich denke das war schon verdient. Das war ein ganz spezielles Jahr. Dadurch auch sehr spannend. Durch die best of three-Serie auch relativ kurz und knackig. Ein verrücktes, spannendes und schnelles Jahr. Sich da durchzubeißen und dann noch Deutscher Meister zu werden, das ist schon eine richtig gute Leistung und meiner Meinung nach auch verdient. Die Eisbären haben über das ganze Jahr gesehen ihr Potential abgerufen und gezeigt, was in der Mannschaft gesteckt hat.

EM/twl: Was haben die Eisbären dieses Jahr besser gemacht als die anderen Mannschaften?

Sven Felski: In dieser Saison muss man den Eisbären anrechnen, dass sie einen unwahrscheinlichen Charakter und eine tolle Moral in der Mannschaft gezeigt haben. Bei Rückschlägen sind sie immer wieder als Team zurückgekommen. Da hat keiner den Kopf in den Sand gesteckt. Nach einer Niederlage haben sie sofort eine Reaktion gezeigt. Und dann haben sie auch besser gespielt. Sie hatten auch die größte Konstanz in der Saison. Trotz der Pandemie und ohne Fans in den Hallen haben sie sich immer wieder motiviert und waren erfolgreich.

Zudem konnte man sehen, dass sehr viel Qualität in der Mannschaft steckt. Sie haben durch die zum Teil späten Verpflichtungen von White, Foucault, Despres und Boychuk richtig gute Spieler dazubekommen und mehr Tiefe im Kader erhalten. Dadurch haben die Eisbären Berlin ein gutes Gespür bewiesen, wer am besten in diese Mannschaft reinpasst.

EM/twl: Konntest Du mitfiebern beim entscheidenden Spiel? Du warst ja gleichzeitig auch Experte/als Journalist bei MagentaSport tätig?

Sven Felski: Journalistisch sollte man objektiv sein. Das ist erst einmal die Grundvoraussetzung. Als Experte habe ich bei MagentaSport natürlich das Spiel objektiv angeschaut und für den Sender analysiert.

Aber innerlich habe ich mich natürlich sehr gefreut. Das ist ja mein Verein. Ich habe da lange gespielt. Es waren tolle Spiele der Berliner in der Saison, die man sich sehr gut anschauen konnte. Taktisch auf einem sehr guten Niveau.

EM/twl: Wer hat Dich ansonsten in der Saison positiv überrascht?

Sven Felski: Ingolstadt hat mich überrascht. Eine physisch starke Mannschaft. Den Süden habe ich dieses Jahr zwar etwas weniger gesehen. Aber die Spiele, die ich schauen konnte, hatten auch eine hohe Qualität. Es gab viele jüngere Spieler in der Liga, die ihre Chance bekommen haben und sich in den Fokus gespielt haben. Tim Wohlgemuth oder Wojciech Stachowiak aus Ingolstadt haben mir zum Beispiel sehr gut gefallen.

EM/twl: Wer hat dich enttäuscht? Mannheim ist zum Beispiel überraschend gegen Wolfsburg ausgeschieden.

Sven Felski: Die best of three -Serie ist halt kurz. Das war ein Spiel. Mannheim ist zwar ein Schwergewicht, aber Wolfsburg hat taktisch sehr gut gespielt, sehr diszipliniert und mit einer guten Struktur. Da war es für Mannheim auch nicht so einfach sich durchzusetzen. Mannheim hat ja ansonsten eine sehr gute Hauptrunde gespielt und war ein wichtiger Faktor, wie immer in der Liga. Ich kann verstehen, dass Pavel Gross, der Mannheimer Trainer, enttäuscht war, dass er nicht ins Finale gekommen ist. In einer best of seven-Serie wäre es vielleicht auch anders gewesen. Das kann ich nicht sagen. Eine kurze Serie kann halt auch immer Überraschungen bieten.

Diese Saison war extrem speziell und schwierig

EM/twl: München und Mannheim lassen sich das in der nächsten Saison nicht gefallen, oder?

Sven Felski: Man tritt ja jedes Jahr an, um Deutscher Meister zu werden. Sonst braucht man gar nicht anfangen. Natürlich werden beide Teams versuchen in der nächsten Saison wieder Meister zu werden. Und die Eisbären wollen natürlich ihren Titel verteidigen.

Diese Saison war extrem speziell und schwierig. Manche Mannschaften, wie zum Beispiel Köln, haben gar keine richtige Vorbereitung gehabt. Mannheim hatte seit Mai trainiert, aber man konnte durch die Pandemie nichts so richtig planen. Ich glaube, man sollte die positiven Sachen sehen. Ein Glück, dass diese Saison durchgeführt werden konnte. Dass die DEL das mit den Teams hinbekommen hat. Das war die Grundvoraussetzung für den Eishockey-Sport in Deutschland.

EM/twl: Spieler des Jahres ist der Eisbär Marcel Noebels geworden. Zum zweiten Mal hintereinander. Eine gute Wahl?

Sven Felski: Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Marcel hat zwar dieses Jahr nicht so viele Tore geschossen, aber er hat sehr viel Qualität und ein tolles Auge für seine Mitspieler. Marcel hat insgesamt 52 Punkte gemacht, davon 45 Vorlagen. Das war schon unglaublich. Solch ein toller Spieler kann diese Wahl immer gewinnen. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, auch dass er jetzt zweimal hintereinander Spieler des Jahres geworden ist. Das zeigt ja, dass er ein Führungsspieler bei den Eisbären ist und zu Recht in der Nationalmannschaft spielt und auch dort die Mannschaft anführt.

Wir wollen die jungen Spieler vernünftig ausbilden, damit sie eine lange Karriere vor sich haben

EM/twl: Die Eisbären haben in der letzten Saison mit dem Nextgenclub geworben. Neun junge Spieler, die bei den Eisbären spielen. Unter anderem Eric Mik, Tobias Ancicka, Lukas Reichel, Sebastian Streu, Haakon Hänelt, Nino Kinder, usw. Du leitest als Geschäftsführer Sport die Eisbären Juniors Berlin. Wie´stolz macht Dich das?

Sven Felski: Ich freue mich erst einmal sehr für die Jungs. Wir bilden ja auch viele Spieler aus, unabhängig ob sie später in Berlin oder woanders spielen. Viele junge Spieler fassen in der DEL oder DEL 2 Fuß und gehen dort den nächsten Schritt. Das ist ja eine wichtige Aussage für uns als Nachwuchsverein. Ich kann mich noch erinnern, wo wir bei den Eisbären vor ewigen Zeiten angefangen haben, das aufzubauen. Peter John Lee, unser langjähriger Geschäftsführer (Red.: mittlerweile im Aufsichtsrat) spielte dabei eine sehr wichtige Rolle. Es war dabei immer unsere Philosophie, dass die Eisbären junge Spieler sehr gut ausbilden wollen. Da geht es nicht immer darum, das der Nachwuchs Meisterschaften gewinnt. Primär geht es darum, Spieler vernünftig auszubilden, damit sie eine lange Karriere vor sich haben. Das ist unser Hauptziel. Es gibt ein schönes Zitat dazu von Peter John Lee: „Die einzige Mannschaft, die Meister werden muss, ist das DEL-Team.“ Das soll nicht heißen, dass die anderen Mannschaften der Eisbären Berlin nicht auch Meister werden sollen, aber sie müssen nicht. Wichtiger ist eine gute Ausbildung.

EM/twl: Dazu habt ihr in Berlin auch sehr gute Möglichkeiten?

Sven Felski: Wir haben in Berlin sehr gute Trainingsmöglichkeiten, die sehr komprimiert im Sportforum-Komplex vorhanden sind. Auch die Verbindung mit der Schule ist sehr gut gelöst. Und dann freut man sich natürlich, wenn es junge Spieler schaffen. In Berlin – das gilt aber auch für andere Vereine – bekommen die jungen Spieler auch die Möglichkeit ins Team reinzuwachsen. Es gibt allerdings auch Vereine, die ein anderes Konstrukt verfolgen. Dort wird der Nachwuchsbereich nicht so gefördert, sondern die holen sich fertige Spieler fürs Team. Das gibt es ja auch.

EM/twl: Der 21jährige Eisbären-Verteidiger Eric Mik hat zum Beispiel den Sprung zu den Profis geschafft?

Sven Felski: Die Eisbären versuchen immer wieder junge Spieler einzubauen, von denen man überzeugt ist, dass ihre Ausbildung und ihre Qualität ausreichen, um bei den Profis zu spielen. Gute Beispiele waren in dieser Saison Eric Mik oder auch Tobias Ancicka, die in dieser Saison schon sehr gute Leistungen gezeigt haben. Die bekommen dann auch ihre Spiele und ihre Spielzeit und zahlen das dann auch mit guten Leistungen zurück.

Es kann natürlich nicht jeder bei den Eisbären spielen. Über den Kooperationspartner Lausitzer Füchse haben sie die Möglichkeit zu spielen und Erfahrungen im Senioren-Eishockey zu sammeln. Die jungen Spieler bei den Eisbären haben dann noch das Glück, dass der Cheftrainer Serge Aubin auch diese Spieler unterstützt und einbaut. Es macht auch keinen Sinn, wenn einer da sitzt, drei Wechsel hat. Dann kann er sich nicht weiter entwickeln.

Es gibt mittlerweile weitere spannende Spieler, die man bei den Eisbären nennen muss. Korbi (Red.: Korbinian) Geibel und Paul Reiner haben auch schon reingeschnuppert. Beide konnten schon ihr erstes Spiel machen. Auch die Torhüter Rihards Babulis und Gion Ulmer konnten schon bei den Profis dabei sein.

EM/twl: Da geht es dann auch schon um die Perspektiven.

Sven Felski: Die Spieler bekommen die Möglichkeiten, man hofft, dass es so weitergeht. Das wird jetzt nicht immer passieren. Aber sie können schon Erfahrungen sammeln. Und wer gut genug ist, bekommt dann weiter die Möglichkeiten zu spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Korbi Geibel dann auch der nächste Eric Mik wird.

EM/twl: Die Trainer schauen sich die Entwicklung genau an. Auch wie diese jungen Spieler bei den Senioren mit der Schnelligkeit, mit der Härte und dem Druck klarkommen?

Sven Felski: Das ist elementar wichtig. Ich bin ja auch im stetigen Austausch mit Stephane Richer (Red.: Sportdirektor der Eisbären) und Peter John Lee, um das mit denen abzusprechen. Die Spieler haben die Chance über den Kooperationspartner Lausitzer Füchse bei den Senioren zu spielen und dann auch in der DEL zu spielen, wenn sie gut genug sind. Der Sprung von der DNL zur DEL, zum Seniorenhockey, ist schon relativ groß. Deshalb ist das Sprungbrett über Weißwasser – wenn das mit der Schule alles zeitlich passt – sehr wichtig.

Ich glaube, dass im Deutschen Eishockey schon einiges passiert ist

EM/twl: Bei der jetzt startenden Eishockey-WM in Riga stehen viele junge Spieler, wie Peterka, Reichel, Gawanke, Bergmann, Seider im Kader der Deutschen Nationalmannschaft. Der Nürnberger Karrer war zum Beispiel in den Testspielen dabei. Unter anderem auch Pantkowski und Hane aus Düsseldorf. Das Reservoir scheint in Deutschland sehr groß zu sein. Größer als zu deiner Zeit? Wie siehst Du die Entwicklung?

Sven Felski: Ich glaube, dass im Deutschen Eishockey schon einiges passiert ist. Viele junge Spieler haben die Möglichkeit zu zeigen, was sie können. Wenn Sie sich zeigen können, haben Sie auch die Möglichkeit, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Das geht aber nur, wenn du auch im Verein spielen kannst. Julius Karrer ist ein sehr gutes Beispiel. Er wurde in Berlin ausgebildet. So lange wie möglich. Und dann ist er den nächsten Schritt gegangen und spielt jetzt in Nürnberg und ist sogar Nationalspieler geworden. Bei Leon Gawanke ist es das gleiche. Er ist auch in Berlin ausgebildet worden, hat am Anfang der Saison auch überragend bei den Eisbären Berlin gespielt. Jetzt spielt er in der AHL bei Manitoba Moose und ab Freitag sogar bei der WM für Deutschland. Deshalb ist es auch wichtig Nachwuchsspieler so lange wie möglich auszubilden. Sobald die bei den Senioren spielen, müssen sie sofort performen. Deshalb sollte man die Ausbildungsphase nutzen, für eine lange Karriere.

EM/twl: Junge Spieler werden immer schneller besser. Was hat sich als Spieler verändert, auch im Gegensatz zu früher, zu Deiner Zeit?

Sven Felski: Im Sport ist das im Allgemeinen so, dass immer alles schneller abläuft. Schneller denken, schneller antizipieren, immer athletischer. Die Jungs müssen schon alle topfit vorbereitet sein. Physisch und mental.

EM/twl: Wie sehr hilft die U23-Regelung? In Straubing wurden zum Beispiel mit Samanski, Valenti und Zimmermann drei U-23-Spieler verpflichtet?

Sven Felski: Es ist gut und wichtig, dass man das macht. Wichtig ist auch, dass die Spieler gefördert werden und das sie genug Spielzeit bekommen. Die Regelung hilft jungen Spielern reinzukommen. Die Vereine sind auch in der Pflicht, die jungen Spieler zu den Profis zu holen. Und viele Spieler geben es durch ihre Leistung zurück.

Jeder Verein hat damit zu kämpfen, die Sportler bei der Stange zu halten

EM/twl: Das Corona-Jahr war hart. Wie schwierig war das letzte Jahr und welche Auswirkungen hatte die Corona-Zeit für die Eisbären Juniors?

Sven Felski: Es war ein sehr schwieriges Jahr, nicht nur in Berlin, sondern insgesamt in Deutschland. Jeder Verein hat damit zu kämpfen, die Sportler bei der Stange zu halten. Auch die Motivation hochzuhalten, damit die Sportler weiterhin Lust haben, unseren Sport auszuüben. Für jeden Verein ist jetzt die Hauptaufgabe zu versuchen, dass die Kinder sich für unseren Sport weiter begeistern. Die Meisterschaft der Eisbären hilft dem Verein dabei hoffentlich.

Man kann mit den kleinen Kindern leider gar nicht trainieren. Das ist extrem schwierig. Die Kinder, die Eishockey spielen wollen, können nicht in der Eislaufhalle trainieren. Alle Jahrgänge sind in Gefahr, ausgedünnt zu werden. Spieler, die 5, 6 oder 7 Jahre alt sind und nicht trainieren können, können dadurch dem Klub verloren gehen. Die wird man dann auch nicht mehr zurückholen. Das sieht man jetzt auch bei den Bambinis. Wenn es zu wenige sind, kann man trotzdem nicht spielen. Es ist schon sehr schade, das man Kindern, die gerne trainieren wollen, sagen muss, es ist im Augenblick nicht möglich. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, damit unser Sport nicht darunter leidet. Gerade wenn man sieht, wie gut sich der Nachwuchsbereich in den letzten Jahren entwickelt hat.

Für mich war es immer das Größte, für die Nationalmannschaft zu spielen

EM/twl: Das nächste Eishockey-Highlight folgt. Die WM ab dem 21.5. Du hast 10 x bei einer WM (8 x A-WM, 2 X B-WM) gespielt. Wie sehr fieberst Du mit?

Sven Felski: Es ist immer schön, wenn unsere Sportart auch international im Fernsehen bei Sport 1 oder zum Beispiel bei MagentaSport gezeigt wird. Ich freue mich sehr drauf. Die Nationalmannschaft ist immer das Aushängeschild. Ich hoffe, dass die Jungs nach dieser verrückten Saison auch ihre beste Leistung abrufen können, damit sie auch international bestehen.

EM/twl: In anderen Sportarten gibt es alle paar Jahre eine WM. Im Fußball zum Beispiel alle vier Jahre. Im Eishockey jedes Jahr. Wie besonders ist das für einen Spieler?

Sven Felski: Für mich war es immer das Größte für die Nationalmannschaft zu spielen. Für mein Heimatland zu spielen war immer das, was ich erreichen wollte. Mit den Besten zusammen gegen die Besten spielen. Das war für mich immer mein Ziel. Deshalb war es für mich eine Ehre für Deutschland spielen zu dürfen.

EM/twl: Eine gute Chemie zu haben ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Wie schafft man das in der Nationalmannschaft? Es ist wenig Zeit für Teambuilding. Es kommen viele verschiedene Spieler aus den unterschiedlichsten Klubs.

Sven Felski: Das hat immer gut geklappt. Die Spieler kennen sich in der Regel alle, zum Beispiel aus den U-Mannschaften. Ich bin sicher, dass die Chemie in Riga stimmen wird. Toni Söderholm, der Bundestrainer, wird mit Sicherheit darauf achten, damit die Mannschaft auch gut funktionieren wird.

EM/twl: Man bekämpft sich in den Vereinen in den Meisterschaftsspielen / in den Playoffs, spielt dann in der Nationalmannschaft miteinander. Kann man das immer abschütteln? Hattest Du mal Situationen, bei denen Du mit jemanden nicht klar gekommen bist?

Sven Felski: Alle Jungs sind Profi genug, damit das nicht passiert. Klar, jeder gibt alles für den Verein, für den er spielt. Das ist auch normal. Da ist man dann aber Profi genug, zusammen so gut wie möglich zu spielen, um die Ziele zu erreichen. Da hatte ich nie Probleme mit. Das passiert nicht. Man bekämpft sich auf dem Eis, man fightet, nach dem Spiel schüttelt man sich dann aber die Hand. Das macht unseren Sport aus.

Wichtig wird sein, dass unsere Nationalspieler bei der WM ihr gesamtes Potential abrufen

EM/twl: Freitag geht es los. Die Deutschen haben eine schwere Gruppe erwischt. Wir sind in einer Gruppe mit USA, Kanada, Finnland, Lettland, Kasachstan, Norwegen, Italien. Die Tests waren nicht so gut. Welche Chancen hat die deutsche Mannschaft, weiterzukommen?

Sven Felski: Ich glaube, eine Weltmeisterschaft ist nie einfach. Da spielen immer die Besten der Besten. Da ist es eigentlich egal, ob die Schweden kommen, die Russen oder die Kanadier. Trotzdem hat auch eine junge deutsche Mannschaft sehr, sehr viel Qualität, sie wird auch immer besser. Wir müssen mal abwarten, wie die ganzen Mannschaften, die teilnehmen, mit diesem Pandemie-Jahr klar gekommen sind. Das Wichtigste wird sein, dass unsere Nationalspieler ihr gesamtes Potential abrufen. Das wäre super.

EM/twl: Was wäre ein Erfolg für Deutschland bei der WM?

Sven Felski: Das Viertelfinale willst du ja immer erreichen. Das muss auch das erste Ziel sein. Das Team sollte sich das auch mindestens vornehmen. Es ist ein ambitioniertes Ziel. Aber ich glaube, die Mannschaft kann das schaffen.

EM/twl: Wenn man sich den Kader anschaut gibt es eine Blockbildung. 6 Mannheimer, 6 Eisbären (wenn man Leon Gawanke mitzählt). Wie wichtig ist das für die WM?

Sven Felski: Toni Söderholm schaut sich natürlich an, wer gut zusammen spielen kann. Wo die Spieler dabei herkommen, ist erst einmal zweitrangig. Wenn ein Block aus einem Klub in der Saison gut zusammengespielt hat, macht es natürlich Sinn, die weiterhin zusammen spielen zu lassen. Ich freue mich darüber, dass so viele Eisbären-Spieler dabei sind, die halt auch viel Qualität einbringen können. Toni Söderholm wird sicherlich mit dem Team auch über die Reihen sprechen und sie sicher miteinbeziehen.

Die NHL Playoffs haben angefangen. Es wird best of seven gespielt. So lautet auch der Name unserer Rubrik.

Best of seven:

1. Draisaitl mit den Oilers und Grubauer mit Colorado sind in die Playoffs gekommen. Welche Chancen haben die Deutschen in den Playoffs? Wer ist aus Deiner Sicht Favorit? Wer wird die NHL gewinnen?

Sven Felski: In der NHL ist immer alles sehr eng zusammen. Da ist es schwierig eine Vorhersage zu treffen. Ich freue mich aber natürlich über die Edmonton Oilers, u.a. mit Leon Draisaitl, die eine gute Vorrunde gespielt haben. Ich würde mich freuen, wenn sie weit kommen würden.

2. Wie wichtig sind diese deutschen Spieler wie Draisaitl, Grubauer, Stützle, Kahun für das deutsche Eishockey?

Sven Felski: Man kann eigentlich noch mehr nennen. Lukas Reichel, der von Chicago verpflichtet wurde. Leon Gawanke, der in der AHL spielt. Draisaitl ist auch erst 25 Jahre alt. Man sieht einfach, dass viel passiert im Deutschen Eishockey. Klar, das sind Ausnahmetalente. Ohne Förderung wäre das nicht möglich gewesen. Das ist ein gutes Zeichen – auch für die nächste Generation. Dass man es auch schaffen kann, auf dem Niveau zu spielen.

3. In der NHL gibt es kleinere Eisflächen als in Deutschland. Wird es diese auch in der DEL geben?

Sven Felski: Das kann ich nicht sagen. Das entscheidet die DEL, ob so etwas angedacht ist. Es ist schon ein Unterschied zwischen den Eisflächen. Auf der kleineren Eisfläche muss man noch mehr den Kopf oben haben. Ich kann aber nicht sagen, ob sich das in Europa durchsetzen wird.

4. In der NHL gibt es die Coach Challenge. Die Trainer können Entscheidungen der Schiedsrichter challengen. Wäre das eine gute Idee für die DEL?

Sven Felski: Es wäre sicherlich ein Mehrwert, wenn die Trainer selber Einfluss nehmen könnten. Würde aber auch nicht ganz einfach sein. Die Trainer müssen sich während eines Spiels auch noch um viele andere Dinge kümmern. Ich kann das nicht wirklich einschätzen, ob diese Regel unbedingt kommen wird. Da müssen sich die zuständigen Gremien mit beschäftigen.

Es ist elementar wichtig, wenn die Fans wieder in die Halle können.

5. In der NHL sind unterschiedliche Zuschauerzahen erlaubt. Von 12.135 in Nashville bis 0 in Edmonton. In den Finanzplänen der DEL-Clubs wird mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Nach unseren Infos erwarten viele Klubs in der DEL mindestens 25 Prozent Zuschauereinnahmen in der nächsten Saison. Hört sich das realistisch an?

Sven Felski: Aus Eisbären-Sicht wäre es superwichtig, wenn die Fans überhaupt wieder die Möglichkeit bekommen, in die Halle zu kommen. Ich habe es ja als Experte bei den Spielen gemerkt, zum Beispiel in der Mercedes-Benz-Arena, wo sonst die „Hütte“ brennt. Aber diese Saison dann doch nicht, weil gar kein Fan da war. Das war schon hart und sehr schade. Gerade bei so einer Saison der Eisbären. Deshalb ist es elementar wichtig, wenn die Fans wieder in die Halle können. In der gesamten Liga. Man muss abwarten, wie viele kommen werden. Ich bin aber sehr optimistisch, dass man aufgrund der derzeitigen Entwicklungen wieder in diese Richtung gehen kann.

6. Eine Fee kommt und sagt, „Felle“, Du kannst jetzt wieder spielen. Du bist jung und kannst spielen wie ein 25-jähriger. Du kannst dir die besten 5 Mitspieler in der Liga aussuchen. Wer wäre das?

Sven Felski: Das möchte ich sehen. Die Fee, die zu mir sagt, ich bin wieder 25 Jahre alt und total fit. Im Ernst. Das ist eine sehr schwere Frage. Es gibt so viele gute Spieler. Ich würde da ungerne jemanden rausfiltern.

7. Wie wird Dein Weg weitergehen? Neben den Eisbären arbeitest Du seit ein paar Jahren bei MagentaSport. Wird das erstmal so weitergehen? Du warst ja auch U-17 Trainer der Deutschen Nationalmannschaft.

Sven Felski: Das ist relativ einfach zu beantworten. Wenn es um die Eisbären Berlin geht. Ich habe das große Glück gehabt, sehr, sehr gute Trainer bei den Eisbären haben zu können. Ob das im Nachwuchs-Bereich war oder auch im Profi-Bereich. Ich möchte das der nächsten Generation gerne weitergeben, weil ich auch sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Nach meiner Spieler-Karriere habe ich ja auch noch einmal Sportwissenschaften studiert, um die theoretischen Fachkenntnisse noch besser zu verinnerlichen. Das hat mir auch sehr geholfen. Ich möchte gerne die nächste Generation ins Boot holen und denen klar machen, was wichtig ist, um weiter zu kommen. Das mache ich gerne für meinen Verein. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn du gute, erfahrene, und kompetente Menschen hast, die dir weiterhelfen können und die befähigen können, damit diese dann der (über-)nächsten Generation helfen.

EM/twl: Das war ein tolles Schlusswort. Wir wünschen Dir dabei alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Thomas Wisniewski-Lüke.