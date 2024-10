XXL-Genesungskarte fÃ¼r Tobi Eder – Thomas Bothstede: „Was da gerade passiert, ist schon unglaublich.“

Bonn. (PM MagentaSport) Eine besondere Aktion gab es in der 2. Drittelpause während des Spiels der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG. Für den...

Bonn. (PM MagentaSport) Eine besondere Aktion gab es in der 2. Drittelpause während des Spiels der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG.

Für den an Krebs erkrankten Tobias Eder würde eine XXL-Genesungskarte mit über 1000 Unterschriften überreicht.

„Ich habe gerade auch mit Tobi gesprochen. Ich möchte mich in Namen von Tobi und der gesamten Familie ganz herzlich bei Ihnen bei euch bedanken. Was da gerade passiert, ist schon unglaublich“, sagte ein dankbarer Thomas Bothstede, Geschäftsführer der Eisbären.

Eder spielte jahrelang auch für die DEG, der Kontakt besteht nach wie vor. „Als uns diese Nachricht erreicht hat, blutete jedem das Herz. Tobi Eder war jahrelang ein Bestandteil der DEG. Gefühlt gehört er auch noch zu uns. Er hat noch sehr viel Kontakt zum Klub“, so Harald Wirtz, Geschäftsführer der DEG.

Und Thomas Bothstede sehnt sich nach einem ganz bestimmten Moment: „Ich freue mich unfassbar drauf, wenn er wieder ausgepfiffen wird. Denn das bedeutet, dass er wieder auf dem Eis ist.“

Wie die Idee der Grußkarte zustande kam, erklärte Andreas Vavaßeur (Vorsitzender Fanprojekt Düsseldorf): „Die Idee hatten wir schon eine längere Zeit. So richtig angefangen hat es, als die Mannheimer Adler hier waren. Da haben wir gesehen, was ein Verein macht, der so mit Tobi Eder nichts zu tun hat. Dann haben wir gesagt, da müssen wir von der DEG auch etwas machen. Wir haben uns dann mit dem Pressesprecher der DEG abgesprochen. Dann kam am Telefon das eine Detail zum anderen. Am Ende kam dann diese Wahnsinns-Tafel raus.“

Harald Wirtz, Thomas Bothstede und Andreas Vavaßeur im Interview









