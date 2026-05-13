Xaver Schuler wechselt von der Isar an die Schlierach

Miesbach. (PM TEV) Xaver Schuler verstärkt ab sofort den TEV Miesbach. Der 21-jährige Mittelstürmer stammt aus Holzkirchen und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Oberliga-Erfahrung sowie großes Entwicklungspotenzial mit.

Geboren in Hausham, begann Schuler seine Eishockeylaufbahn beim SC Reichersbeuern, ehe er in den Nachwuchs des EC Bad Tölz wechselte. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und machte insbesondere in der DNL auf sich aufmerksam. In der vorletzten Saison war er Topscorer der Tölzer U20-Mannschaft und in der abgelaufenen Saison sammelte er wichtige Spielpraxis im Seniorenbereich beim Kooperationspartner der Tölzer Löwen, den Peißenberg Miners. Dabei gelangen ihm in seiner ersten Spielzeit im Seniorenbereich vier Tore und acht Vorlagen.

Auch abseits des Eises verfolgt Schuler seinen Weg mit viel Ehrgeiz. Der Student der Sportwissenschaften an der TU München schätzt besonders die Intensität und Professionalität im Senioren-Eishockey. Im Gespräch mit dem Münchner Merkur sprach er vor allem darüber, wie wichtig ihm die tägliche Weiterentwicklung und das Lernen von erfahrenen Spielern sind.

Xaver Schuler über seinen Wechsel zum TEV: „Ich freue mich, weiterhin in meiner Heimat Eishockey spielen zu dürfen. Mein Opa war Miesbacher und die Großeltern oft im Stadion, meine Eltern sind hier zur Schule gegangen und haben beim TEV zugeschaut. Sportlich erhoffe ich mir nach meiner ersten Senioren-Saison den nächsten Schritt zu machen und dem Team mit meiner Spielweise weiterhelfen zu können. Ich würde mich als dynamischen Stürmer bezeichnen, der auf beiden Seiten des Eises arbeitet. Ich wurde von allen Beteiligten super aufgenommen und es macht Spaß wieder zusammen in das Sommertraining einzusteigen. Auch die Mannschaft ist top und ich freue mich auf die kommende Saison, besonders auf die ersten Spiele wenn es wieder losgeht.“

Die Tölzer Löwen verabschiedeten den Angreifer mit anerkennenden Worten: „Auch Xaver Schuler wird künftig nicht mehr zum Kader der Löwen gehören. Der gebürtige Haushamer mit starkem Zug zum Tor durchlief den eigenen Nachwuchs, war unter anderem DNL-Topscorer der Tölzer Mannschaft und sammelte in der vergangenen Saison vor allem Spielpraxis beim Kooperationspartner aus Peißenberg.“

Mit seinem Tempo, seiner guten Ausbildung und seinem starken Zug zum Tor passt Xaver Schuler hervorragend in das junge und ambitionierte Konzept des TEV Miesbach. Der Verein freut sich, mit ihm einen talentierten Spieler aus der Region künftig im TEV-Trikot begrüßen zu dürfen

Der sportliche Leiter Peter Kathan zur Verpflichtung von Schuler, der beim TEV die Nummer 44 tragen wird: „Mit Xaver bekommen wir einen weiteren jungen Spieler aus der Region, der eine Top Ausbildung genossen hat und die letzten Jahre in Peißenberg und im Tölzer Nachwuchs auf sich aufmerksam gemacht hat. Er psst genau in die TEV DNA und wir freuen uns, dass er sich für den TEV entschieden hat.“