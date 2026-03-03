Wyatt Schingoethe besetzt letzte Ausländerlizenz in Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verpflichten kurz vor Ende des Transferfensters den US-Amerikaner Wyatt Schingoethe.

Der 23-jährige Stürmer wird ab sofort das grün-weiße Trikot tragen und besetzt die letzte verfügbare Ausländerlizenz im Kader.

Schingoethe stammt aus den USA und durchlief seine Ausbildung im nordamerikanischen College-Eishockey. In der NCAA sammelte er über mehrere Spielzeiten hinweg konstant Scorerpunkte und überzeugte dabei vor allem durch seine Spielintelligenz, seine Abschlussqualität und seine Präsenz im Offensivdrittel. Nach seiner College-Zeit sammelte er erste Erfahrungen im Profibereich und bringt nun internationale Ambitionen mit nach Rosenheim.

Diese Saison überzeugte Wyatt Schingoethe mit 26 Punkten in 15 Spielen für die Stuttgart Rebels in der Oberliga. Mit seiner Verpflichtung erhalten die Starbulls zusätzliche Tiefe im Angriff und eine weitere Option für die entscheidende Saisonphase.