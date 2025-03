Wyatt Johnston unterzeichnet 5-Jahres-Vertrag Ã¼ber 42 Millionen Dollar mit den Dallas Stars

Sunrise, Fla. (PM Stars) Wyatt Johnston hat am Samstag einen 5-Jahres-Vertrag über 42 Millionen Dollar mit den Dallas Stars unterzeichnet.

Der Vertrag, der nächste Saison beginnt, hat einen durchschnittlichen Jahreswert von 8,4 Millionen Dollar.

Der 21- jährige Stürmer hat in dieser Saison in 63 Spielen 60 Punkte (24 Tore, 36 Assists) erzielt, seine dritte NHL-Saison, nachdem er von den Stars in der ersten Runde (Nr. 23) des NHL-Drafts 2021 ausgewählt wurde. In der letzten Saison erzielte er in 82 Spielen 65 Punkte (32 Tore, 33 Assists), was ein NHL-Karriererekord ist.

Johnston hätte am 1. Juli ein vertragsfreier Spieler werden können.

„Wyatt hat sich als einer der besten jungen Stürmer in der NHL etabliert“, sagte Jim Nill, General Manager der Stars. „Sein Können, seine Reife und sein Engagement für das Spiel haben ihn bereits zu einem wertvollen Spieler gemacht, und wir glauben, dass er für uns in Zukunft eine große Bereicherung sein wird.“

Wyatt Johnstons Karriere in Zahlen

