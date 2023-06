Wyatt Ege erhält Vertragsverlängerung

Bruneck. (HCP) Schon bald nach Saisonende 2023 war klar: den Kader des HC Pustertal ereilt ein größerer Umbruch. Mit Ausnahme der einheimischen Cracks, die...

Mit Ausnahme der einheimischen Cracks, die größtenteils dieselben aus dem Vorjahr sein werden, ist dieser Umbruch bereits in vollem Gange. Auf den Ausländerpositionen hingegen bildet die heutige Bestätigung eine Ausnahme: Wyatt Ege bleibt beim HCP!

Der Verteidiger kam Mitte Oktober, also erst während laufender Saison zu den Wölfen und ersetzte den glücklosen Morten Jensen. Über die gesamte Spielzeit lieferte Ege verlässliche Arbeit und zeigte immer wieder gefährliche Offensivaktionen. Dabei konnte sich der 28-jährige 15 Skorerpunkte (4 Tore) gutschreiben lassen.

Ege kam über Ohio (NCAA), Nitra (Extraliga Slowakei) sowie Cincinnati (ECHL) und Providence und Rochester (AHL) in die ICE Hockey League. Der Rechtsschütze passt in das Konzept der sportlichen Leitung und ist neben den Italos Smith, Catenacci und Hannoun der einzige Ausländer, der aus der letzten Saison weiterbeschäftigt wird.

Somit besteht die HCP-Abwehr aktuell aus den Spielern Daniel Glira, Ivan Althuber, Arvin Atwal, Ryan Stanton, Joel Messner und eben Wyatt Ege.

Wyatt Ege zu seiner Weiterverpflichtung: „Ich freue mich sehr, nach Bruneck, wo ich mich letzte Saison sehr wohlgefühlt habe, zurückkehren zu dürfen. Das bittere Saisonende hat mich angestachelt, während dem Sommer noch härter zu arbeiten und besser zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Truppe haben werden und kann es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen.“

Für Ege hat Trainer Valtonen eine klare Aufgabe: „Unser Job ist es, dass Wyatt sein großes Potenzial ausschöpfen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Er ist ein hervorragender Eisläufer und schaltet sich sehr gut in das Offensivspiel ein. Vor allem in der Spieleröffnung ist Ege eine Bank. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und uns sicher, dass er an der Seite eines Stay at home-Verteidigers einen super Job machen wird.“

